Real Valladolid 1-0 Deportivo Alaves | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Valladolid sahasınada Deportivo Alaves'i konuk etti. Real Valladolid 88. dakikada kayedettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
İspanya La Liga'nın 34. hafta mücadelesinde Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, sahasında Deportivo Alaves ile karşılaştı. Enes Ünal 62 dakika sahada kaldı. Uzun süre gol sesi çıkmayan karşılaşmada Joaquain Fernandez'in 88. dakikada attığı golle Real Valladolid, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
- 04.07.2020
- Güncelleme: 04.07.2020 22:45
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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