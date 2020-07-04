Real Valladolid 1-0 Deportivo Alaves | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Real Valladolid son anlarda güldü!

1-0 | MAÇ SONUCU

Real Valladolid 1-0 Deportivo Alaves | MAÇ SONUCU

'nın 34. haftasında sahasınada 'i konuk etti. Real Valladolid 88. dakikada kayedettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

'nın 34. hafta mücadelesinde 'ın formasını giydiği , sahasında ile karşılaştı. Enes Ünal 62 dakika sahada kaldı. Uzun süre gol sesi çıkmayan karşılaşmada Joaquain Fernandez'in 88. dakikada attığı golle Real Valladolid, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

  1. 04.07.2020
  2. Güncelleme: 04.07.2020 22:45
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Real Valladolid 1-0 Deportivo Alaves | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA