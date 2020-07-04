Celta Vigo 1-1 Real Betis | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde düşme hattına oldukça yakın bir konumda bulunan Celta Vigo, Real Betis'i ağırladı. Okay Yokuşlu'nun ilk 11'de başladığı mücadelede ilk yarı 1-0 Celta Vigo'nın üstünlüğü ile tamamlandı. Celta Vigo adına golü Nolito kaydetti. Ancak ikinci yarıda Real Betis adına eşitliği sağlayan gol geldi. Feddal 79. dakada durumu 1-1'e getirdi. Milli futbolcu Okay Yokuşlu 82. dakikada sarı kart gördü.