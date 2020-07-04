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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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1-1 | MAÇ SONUCU

Celta Vigo 1-1 Real Betis | MAÇ SONUCU

'nın 34. haftasında evinde 'i konuk etti. Karşılaşma 1-1 berabere bitti. Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu 90 dakika sahada kaldı.

'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde düşme hattına oldukça yakın bir konumda bulunan , 'i ağırladı. Okay Yokuşlu'nun ilk 11'de başladığı mücadelede ilk yarı 1-0 Celta Vigo'nın üstünlüğü ile tamamlandı. Celta Vigo adına golü Nolito kaydetti. Ancak ikinci yarıda Real Betis adına eşitliği sağlayan gol geldi. Feddal 79. dakada durumu 1-1'e getirdi. Milli futbolcu Okay Yokuşlu 82. dakikada sarı kart gördü.

  1. 04.07.2020
  2. Güncelleme: 04.07.2020 20:07
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