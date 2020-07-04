Celta Vigo 1-1 Real Betis | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 34. haftasında Celta Vigo evinde Real Betis'i konuk etti. Karşılaşma 1-1 berabere bitti. Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu 90 dakika sahada kaldı.
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde düşme hattına oldukça yakın bir konumda bulunan Celta Vigo, Real Betis'i ağırladı. Okay Yokuşlu'nun ilk 11'de başladığı mücadelede ilk yarı 1-0 Celta Vigo'nın üstünlüğü ile tamamlandı. Celta Vigo adına golü Nolito kaydetti. Ancak ikinci yarıda Real Betis adına eşitliği sağlayan gol geldi. Feddal 79. dakada durumu 1-1'e getirdi. Milli futbolcu Okay Yokuşlu 82. dakikada sarı kart gördü.
- 04.07.2020
- Güncelleme: 04.07.2020 20:07
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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