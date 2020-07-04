İspanya La Liga'nın 34. haftasında Granada sahasında Valencia'yı ağırlıyor. Müsabaka öncesinde futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Granada-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi hedefindeki Granada ve Valencia bu akşam kozlarını paylaşacak. Sakatlıklarla başı dertte olan Granada da Quini, Álex Martínez ve Ángel Montoro bu akşam sahada olamayacak. Valencia'da da Cristiano Piccini, José Gayà ve Rodrigo Moreno maçta forma giyemeyecek.
GRANADA-VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Granada-Valencia maçı bu gece 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
- 04.07.2020
- Granada-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Granada-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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