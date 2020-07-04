Granada-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Granada-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 34. haftasında sahasında 'yı ağırlıyor. Müsabaka öncesinde futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Granada-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi hedefindeki ve bu akşam kozlarını paylaşacak. Sakatlıklarla başı dertte olan Granada da Quini, Álex Martínez ve Ángel Montoro bu akşam sahada olamayacak. Valencia'da da Cristiano Piccini, José Gayà ve Rodrigo Moreno maçta forma giyemeyecek.

GRANADA-VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Granada-Valencia maçı bu gece 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

  1. 04.07.2020
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