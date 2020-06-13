Leganes 1-2 Valladolid | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 28. haftasında Valladolid, Leganes deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Konuk takımın ilk golünü milli futbolcumuz Enes Ünal kaydetti.
Corona virüsü arasının ardından yeniden başlayan İspanya La Liga'da Leganes ile Valladolid karşı karşıya geldi.
Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi konuk ekip Valladolid 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
ENES ÜNAL BU SEZONKİ 5. GOLÜNÜ ATTI
Valladolid'de karşılaşmaya 11'de başlayan milli futbolcu Enes Ünal, 2. dakikada attığı golle takımını öne geçiren isim oldu. Enes Ünal, La Liga'da bu sezon 5. golünü kaydetti.
Konuk ekip 54. dakikada Ruben Alcarez ile farkı ikiye çıkarırken, Leganes'te 84. dakikada kazanılan penaltıyı Oscar Rodriguez gole çevirdi ancak bu gol puan için yeterli olmadı.
Puanını 32'ye yükselten Valladolid 14. sıraya tırmanırken, 23 puanda kalan Leganes 19. sırada yer aldı.
- 13.06.2020
- Güncelleme: 13.06.2020 22:35
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