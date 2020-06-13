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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler İspanya La Liga Enes yıldızlaştı Valladolid kazandı!

1-2 Valladolid | MAÇ SONUCU

Leganes 1-2 Valladolid | MAÇ SONUCU

İspanya 'nın 28. haftasında Valladolid, deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Konuk takımın ilk golünü milli futbolcumuz kaydetti.

Corona virüsü arasının ardından yeniden başlayan İspanya 'da ile Valladolid karşı karşıya geldi.

Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi konuk ekip Valladolid 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

ENES ÜNAL BU SEZONKİ 5. GOLÜNÜ ATTI

Valladolid'de karşılaşmaya 11'de başlayan milli futbolcu , 2. dakikada attığı golle takımını öne geçiren isim oldu. Enes Ünal, La Liga'da bu sezon 5. golünü kaydetti.

Konuk ekip 54. dakikada Ruben Alcarez ile farkı ikiye çıkarırken, Leganes'te 84. dakikada kazanılan penaltıyı Oscar Rodriguez gole çevirdi ancak bu gol puan için yeterli olmadı.

Puanını 32'ye yükselten Valladolid 14. sıraya tırmanırken, 23 puanda kalan Leganes 19. sırada yer aldı.

  1. 13.06.2020
  2. Güncelleme: 13.06.2020 22:35
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