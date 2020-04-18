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18 Nisan 2020, Cumartesi
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İspanya dün planını açıkladı

İspanya dün planını açıkladı

, sezonun oynanmaya devam edilememesi halinde planını açıkladı. , bu durumda Avrupa kupalarına gidecek takımların mevcut puan durumuna göre belirleneceğini bildirdi.

İspanya Futbol Federasyonu, sezonun oynanmaya devam edilememesi halinde planını açıkladı. , bu durumda Avrupa kupalarına gidecek takımların mevcut puan durumuna göre belirleneceğini bildirdi. , R. Madrid, Sevilla ve R. Sociedad, Şampiyonlar Ligi'nde; Getafe, A. Madrid ve finalisti A. Bilbao ise Avrupa Ligi'nde yer alacak.
  1. 18.4.2020
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