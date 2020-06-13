Sevilla'dan Fernando için "Derbilerin aslanı" paylaşımı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Sevilla'dan Fernando için "Derbilerin aslanı" paylaşımı

Sevilla'dan için "Derbilerin aslanı" paylaşımı

Sevilla'dan Fernando için "Derbilerin aslanı" paylaşımı

() takımlarından Sevilla, Endülüs derbisinde 'e gol atan eski Galatasaraylı oyuncu ile ilgili Türkçe paylaşım yaptı.

İspanyol ekibinin hesabından yapılan paylaşımda, 'nun dün 'e ve formasıyla da 'a gol attıktan sonra çekilmiş fotoğraflarına yer verilip, Türkçe olarak "Derbilerin aslanı" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca, Galatasaray'ın sosyal medya hesabı da etiketlendi.

Dün oynanan karşılaşmada Sevilla, Real Betis'i 2-0 mağlup ederken, Brezilyalı oyuncu 62. dakikada takımının ikinci golünü kaydetmişti.

  1. 13.06.2020
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