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14 Haziran 2020, Pazar
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Pazarlıklar başlıyor

Pazarlıklar başlıyor

scout ekibi, 'in başarılı için olumlu referans verdi. Yönetim, 22 yaşındaki orta sahası oyuncusu için Plzen ile kısa süre içerisinde pazarlık masasına oturacak.

scout ekibi, 'in başarılı için olumlu referans verdi. Yönetim, 22 yaşındaki orta sahası oyuncusu için Plzen ile kısa süre içerisinde pazarlık masasına oturacak.
  1. 14.6.2020
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