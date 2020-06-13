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13 Haziran 2020, Cumartesi
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'dan 'e şampiyonluk sözü!

Galatasaray'dan Mustafa Cengiz'e şampiyonluk sözü!

' verilen 3 aylık aranın ardından 'a konuk olacak 'da, Rize yolculuğu öncesi Başkan 'e ziyaret gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı yöneticiler Cengiz’e ''Bu maçı ve kalan 8 maçı Galatasaray takımı senin için kazanacak'' sözünü verdi.

'in 27. haftasın 'a konuk olacak 'da hedef mutlak galibiyet. Sarı-kırmızılılar, Rize yolculuğu öncesi üst üste geçirdiği ameliyatlarla evinde istirahat eden Başkan 'i ziyaret etti.

Hürriyet'in haberine göre; Sağlığına kavuşmak adına yoğun bir tedavi gören başkan Mustafa Cengiz ile Rize'ye hareket etmeden önce Galatasaray kulübü 2.başkanı , Başkan Yardımcısı , Başkan Yardımcısı ve Sportif AŞ üyesi bir araya geldi.

''SENİN İÇİN KAZANACAĞIZ''
Sarı kırmızılı kulübün başkanını evinde ziyaret eden sarı kırmızılı iki yönetici Cengiz'e ''Bu maçı ve kalan 8 maçı Galatasaray takımı senin için kazanacak'' sözünü verdi.

Yoğun tedavi gören ve şu anda evinde istirahat eden başkan Mustafa Cengiz'in ise Rize'ye hareket etmeden önce yanına gelen kurmayları ile sohbet ederek hem sarı kırmızılı kulüp hem de takım hakkında bilgi aldı.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM!
Galatasaray Spor Kulübü resmi internet sitesinden ziyarete dair bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada "Başkanımız Mustafa Cengiz, İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcılarımız Yusuf Günay ile Kaan Kançal ve Sportif AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer'le bir araya geldi. Başkanımızın evinde gerçekleşen toplantıda Galatasaray'ın güncel konuları konuşuldu." ifadeleri kullanıldı.

MUSTAFA CENGİZ'DEN ALBAYRAK'A SÜRPRİZ!
Ziyaret esnasında başkan Cengiz de, 2.başkan Albayrak'a sürpriz yaptı. Bugün olan ve 66.yaşına giren Galatasaray kulübü 2.başkanı Abdurrahim Albayrak için pasta kesildi.

Albayrak'ın doğum gününü kestikleri pasta ile kutlayan idareciler başkan Cengiz'e de moral vererek daha sonra Rize'ye hareket adına havaalanının yolunu tuttu.

  1. 13.06.2020
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