Real Betis-Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Betis, evinde Villarreal'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler mücadelenin oynanacağı saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Real Betis-Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Salgın sonrasında oynanan 5 lig maçında sadece 1 kez kazanabilen Real Betis, Avrupa Ligi hedefindeki rakibi Villarreal'i ağırlıyor. William Carvalho, Villarreal karşısında cezalı durumda. Villarreal ise oldukça formda bir görüntü sergiliyor. Salgın öncesi üst üste 3 yenilgi alan Villarreal, dönüş sonrası 5 maçta 13 puan topladı. Cezası sona eren Alberto Moreno sol bekteki yerini geri alacak. Manu Trigueros da cezadan dönüyor.
REAL BETIS-VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Real Betis-Villarreal maçı bu akşam 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
- 01.07.2020
- Deportivo Alaves-Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Arsenal'dan 18'lik yıldıza yeni kontrat!
- Kenan Karaman Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Kararını verdi
- Valencia-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Rıza Çalımbay'dan şampiyonluk açıklaması! "İddiamız devam ediyor"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Real Betis-Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.