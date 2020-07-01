Real Betis-Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Salgın sonrasında oynanan 5 lig maçında sadece 1 kez kazanabilen Real Betis, Avrupa Ligi hedefindeki rakibi Villarreal'i ağırlıyor. William Carvalho, Villarreal karşısında cezalı durumda. Villarreal ise oldukça formda bir görüntü sergiliyor. Salgın öncesi üst üste 3 yenilgi alan Villarreal, dönüş sonrası 5 maçta 13 puan topladı. Cezası sona eren Alberto Moreno sol bekteki yerini geri alacak. Manu Trigueros da cezadan dönüyor.

REAL BETIS-VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Betis-Villarreal maçı bu akşam 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.