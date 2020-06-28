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28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler İspanya La Liga Villarreal-Valencia maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Villarreal-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 32. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Villarreal-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 32. haftasında , sahasında 'yı konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için mücadele eden iki takımında hedefi mutlak 3 puanı kazanarak avantaj elde etmek. Villarreal 48 puanla 6. sırada yer alıyor. Valencia ise 46 puanla 8. sırada yer alıyor. Villarreal'de Ramiro Guerra ve Ramiro Funes Mori karşılaşmada forma giyemeyecek. Valencia'da Cristiano Piccini, , Francis Coquelin, Mouctar Diakhaby ve maçta oynayamayacak.

VILLARREAL-VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Villarreal-Valencia maçı saat 18:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

  1. 28.06.2020
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