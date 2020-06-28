Villarreal-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Villarreal, sahasında Valencia'yı konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için mücadele eden iki takımında hedefi mutlak 3 puanı kazanarak avantaj elde etmek. Villarreal 48 puanla 6. sırada yer alıyor. Valencia ise 46 puanla 8. sırada yer alıyor. Villarreal'de Ramiro Guerra ve Ramiro Funes Mori karşılaşmada forma giyemeyecek. Valencia'da Cristiano Piccini, Ezequiel Garay, Francis Coquelin, Mouctar Diakhaby ve Eliaquim Mangala maçta oynayamayacak.

VILLARREAL-VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Villarreal-Valencia maçı saat 18:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.