Villarreal-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Villarreal ile Valencia karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Villarreal-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Villarreal, sahasında Valencia'yı konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için mücadele eden iki takımında hedefi mutlak 3 puanı kazanarak avantaj elde etmek. Villarreal 48 puanla 6. sırada yer alıyor. Valencia ise 46 puanla 8. sırada yer alıyor. Villarreal'de Ramiro Guerra ve Ramiro Funes Mori karşılaşmada forma giyemeyecek. Valencia'da Cristiano Piccini, Ezequiel Garay, Francis Coquelin, Mouctar Diakhaby ve Eliaquim Mangala maçta oynayamayacak.
VILLARREAL-VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Villarreal-Valencia maçı saat 18:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
- 28.06.2020
- Fenerbahçe'de Luigi Datome ile yollar ayrılıyor!
- Leicester City-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Galatasaray milli yıldıza kancayı taktı! Bedelsiz veya...
- Milan-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Sheffield United maçı kadrosuna alınmayan Mesut Özil'le ilgili açıklama geldi
- Galatasaray'ın teklifini duyurdular! 2.5 milyon Euro...
- FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli yorumladı! "Bu işte art niyet var!"
- Gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü 1 yıl önce...
- Galatasaray'da kalacak mı? Lemina merak edilen soruyu böyle yanıtladı
- Spor yazarları Trabzonspor-Ankaragücü maçını değerlendirdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Villarreal-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.