Leganes-Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Leganes-Granada maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Leganes-Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 31. haftasında heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Leganes evinde Granada'yı ağırlayacak. Maçın saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Leganes-Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 31. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanacak. evinde 'yı ağırlayacak. Son sırada yer alan Leganes ile 10. sırada yer alan Granada kozlarını paylaşacak. İki takım da 3 puan almak istiyor. Leganes mutlak galibiyet için sahaya çıkacak vedüşme hattından kurtulmak istiyor.

LEGANES-GRANADA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leganes-Granada maçı bu akşam 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

  1. 22.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Leganes-Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA