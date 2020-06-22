La Liga'nın 31. haftasında heyecan devam ediyor. Leganes ile Granada kozlarını paylaşacak. Leganes evinde Granada'yı ağırlayacak. Maçın saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Leganes-Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'nın 31. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanacak. Leganes evinde Granada'yı ağırlayacak. Son sırada yer alan Leganes ile 10. sırada yer alan Granada kozlarını paylaşacak. İki takım da 3 puan almak istiyor. Leganes mutlak galibiyet için sahaya çıkacak vedüşme hattından kurtulmak istiyor.
LEGANES-GRANADA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Leganes-Granada maçı bu akşam 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
- 22.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Leganes-Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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