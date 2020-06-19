İspanya La Liga'da küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Mallorca ile Leganes 1-1 berabere kaldı. 9'da Salva Sevilla ile öne geçen ev sahibi, 87'de Oscar Rodriguez'in golüne engel olamayarak sahadan 1 puanla ayrıldı.
İspanya La Liga'nın 30. haftasında Mallorca evinde Leganes'i konuk etti. Düşme hattını yakından ilgilendiren kritik mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekip 9'da Salva Sevilla'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda baskısını artıran Leganes aradığı golü 87'de Oscar Rodriguez'le buldu.
Bu sonucun ardından 18. sıradaki Mallorca puanını 26'ya yükseltirken, son sıradaki Leganes ise puanını 24 yaptı.
- 19.06.2020
- Güncelleme: 19.06.2020 23:39
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mallorca 1-1 Leganes | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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