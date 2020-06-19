Mallorca 1-1 Leganes | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Mallorca evinde Leganes'i konuk etti. Düşme hattını yakından ilgilendiren kritik mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekip 9'da Salva Sevilla'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda baskısını artıran Leganes aradığı golü 87'de Oscar Rodriguez'le buldu.

Bu sonucun ardından 18. sıradaki Mallorca puanını 26'ya yükseltirken, son sıradaki Leganes ise puanını 24 yaptı.