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19 Haziran 2020, Cuma
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1-1 | MAÇ SONUCU

Mallorca 1-1 Leganes | MAÇ SONUCU

İspanya 'da küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta ile 1-1 berabere kaldı. 9'da ile öne geçen ev sahibi, 87'de 'in golüne engel olamayarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

İspanya 'nın 30. haftasında evinde 'i konuk etti. Düşme hattını yakından ilgilendiren kritik mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekip 9'da 'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda baskısını artıran Leganes aradığı golü 87'de 'le buldu.

Bu sonucun ardından 18. sıradaki Mallorca puanını 26'ya yükseltirken, son sıradaki Leganes ise puanını 24 yaptı.

  1. 19.06.2020
  2. Güncelleme: 19.06.2020 23:39
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