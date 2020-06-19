Granada 0-1 Villarreal | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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0-1 | MAÇ SONUCU

Granada 0-1 Villarreal | MAÇ SONUCU

İspanya 'da sezonu ilk 4'te tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan , 30. haftada konuk olduğu 'yı tek golle devirdi. 'nun golüyle zafere uzanan puanını 47'ye yükseltip Devler Ligi iddiasını sürdürdü.

İspanya 'nın 30. haftasında 'ya konuk olan , rakibini ilk yarıda bulduğu tek golle 1-0 mağlup etti.

'nun 11. dakikada attığı golle sahadan 3 puanla ayrılan , 5. sıradaki Getafe ile puanını eşitledi.

2 maç sonra kaybeden ve yolunda yara alan ise 42 puanda kaldı.

  1. 19.06.2020
  2. Güncelleme: 19.06.2020 23:39
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