Granada 0-1 Villarreal | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Granada'ya konuk olan Villarreal, rakibini ilk yarıda bulduğu tek golle 1-0 mağlup etti.

Gerard Moreno'nun 11. dakikada attığı golle sahadan 3 puanla ayrılan Sarı Denizaltılar, 5. sıradaki Getafe ile puanını eşitledi.

2 maç sonra kaybeden ve Avrupa Ligi yolunda yara alan Granada ise 42 puanda kaldı.