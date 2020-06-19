Granada 0-1 Villarreal | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'da sezonu ilk 4'te tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Villarreal, 30. haftada konuk olduğu Granada'yı tek golle devirdi. Gerard Moreno'nun golüyle zafere uzanan Sarı Denizaltılar puanını 47'ye yükseltip Devler Ligi iddiasını sürdürdü.
İspanya La Liga'nın 30. haftasında Granada'ya konuk olan Villarreal, rakibini ilk yarıda bulduğu tek golle 1-0 mağlup etti.
Gerard Moreno'nun 11. dakikada attığı golle sahadan 3 puanla ayrılan Sarı Denizaltılar, 5. sıradaki Getafe ile puanını eşitledi.
2 maç sonra kaybeden ve Avrupa Ligi yolunda yara alan Granada ise 42 puanda kaldı.
- 19.06.2020
- Güncelleme: 19.06.2020 23:39
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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