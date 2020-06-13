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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler İspanya La Liga Villarreal tek golle 3 puanı kaptı!

0-1 Villarreal | MAÇ SONUCU

Celta Vigo 0-1 Villarreal | MAÇ SONUCU

İspanya 'da 28. hafta heyecanı devam ediyor. , Villareal'i sahasında konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip, Manu Trigueros'un 90+2'nci attığı golle 1-0 kazandı.

'nın 28. haftasında ile Villarreal, Balaidos Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 90+2. dakikada Manu Triguerso'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 maç aradan sonra galip geldi.

Celta Vigo'da milli futbolcu Okay Yokuşlu, yedek kulübesinde başladığı maçın 46. dakikasında oyuna dahil oldu.

Villarreal bu sonuçla 12. galibiyetini alarak puanını 41'e yükseltti ve 8. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 12. yenilgisini alan Celta Vigo ise 26 puanla 17. sırada kaldı.

La Liga'nın 29. haftasında Villarreal, 16 Haziran Salı günü TSİ 20.30'da sahasında Mallorca'yı ağırlayacak. Celta Vigo ise 17 Haziran Çarşamba günü TSİ 20.30'da Valladolid deplasmanına konuk olacak.

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  1. 13.06.2020
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