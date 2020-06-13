Celta Vigo 0-1 Villarreal | MAÇ SONUCU

La Liga'nın 28. haftasında Celta Vigo ile Villarreal, Balaidos Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 90+2. dakikada Manu Triguerso'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 maç aradan sonra galip geldi.

Celta Vigo'da milli futbolcu Okay Yokuşlu, yedek kulübesinde başladığı maçın 46. dakikasında oyuna dahil oldu.

Villarreal bu sonuçla 12. galibiyetini alarak puanını 41'e yükseltti ve 8. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 12. yenilgisini alan Celta Vigo ise 26 puanla 17. sırada kaldı.

La Liga'nın 29. haftasında Villarreal, 16 Haziran Salı günü TSİ 20.30'da sahasında Mallorca'yı ağırlayacak. Celta Vigo ise 17 Haziran Çarşamba günü TSİ 20.30'da Valladolid deplasmanına konuk olacak.