Celta Vigo 0-1 Villarreal | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'da 28. hafta heyecanı devam ediyor. Celta Vigo, Villareal'i sahasında konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip, Manu Trigueros'un 90+2'nci attığı golle 1-0 kazandı.
La Liga'nın 28. haftasında Celta Vigo ile Villarreal, Balaidos Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 90+2. dakikada Manu Triguerso'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 maç aradan sonra galip geldi.
Celta Vigo'da milli futbolcu Okay Yokuşlu, yedek kulübesinde başladığı maçın 46. dakikasında oyuna dahil oldu.
Villarreal bu sonuçla 12. galibiyetini alarak puanını 41'e yükseltti ve 8. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 12. yenilgisini alan Celta Vigo ise 26 puanla 17. sırada kaldı.
La Liga'nın 29. haftasında Villarreal, 16 Haziran Salı günü TSİ 20.30'da sahasında Mallorca'yı ağırlayacak. Celta Vigo ise 17 Haziran Çarşamba günü TSİ 20.30'da Valladolid deplasmanına konuk olacak.
- 13.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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