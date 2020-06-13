Stoichkov'dan Messi'ye Dünya Kupası desteği
Bulgaristan'ın efsane isimlerinden Hristo Stoichkov, Lionel Messi'yi dünya şampiyonu olarak görmek için 1994 FIFA Dünya Kupası'nda kazandığı Altın Ayakkabı Ödülü'nden vazgeçmeye razı olduğunu dile getirdi.
Barcelona Kulübü ve Bulgaristan Milli Takımı'ndaki performansıyla 1990'lara damga vuran eski futbolcu Stoichkov, Messi hakkında Arjantin radyosu Villa Trinidad'a açıklamalarda bulundu.
Stoichkov, Messi'nin Barcelona'da gerek bireysel gerek takımca kazanılmadık başarısı kalmamasına rağmen Arjantin formasıyla 2014 FIFA Dünya Kupası, 2007, 2015 ve 2016 Kupa Amerika'da final oynaması ama hiçbir kupa kaldıramamasına ilişkin "Leo'yu dünya şampiyonu ve mutlu görmek için 1994 FIFA Dünya Kupası'nda kazandığım Altın Ayakkabı Ödülü'nden vazgeçmeye razıyım" ifadesini kullandı.
1994 Altın Top Ödülü'nün de sahibi Stoichkov, Arjantin'in kaybettiği finallerde yalnızca Messi'nin sorumlu tutulduğunu savunarak, "Messi, Sergio Agüero ve Angel Di Maria'nın kariyerlerinin sonuna yaklaştığı ve alttan gelen Lautaro Martinez, Paulo Dybala gibi oyuncular düşünüldüğünde, Katar 2022, Dünya Kupası hasretine son vermek için belki de Arjantin'in son fırsatı olacak" yorumunu yaptı.
- 13.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Stoichkov'dan Messi'ye Dünya Kupası desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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