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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Stoichkov'dan Messi'ye desteği

Stoichkov'dan Messi'ye Dünya Kupası desteği

'ın efsane isimlerinden Hristo Stoichkov, 'yi dünya şampiyonu olarak görmek için 1994 'nda kazandığı Altın Ayakkabı Ödülü'nden vazgeçmeye razı olduğunu dile getirdi.

Kulübü ve Milli Takımı'ndaki performansıyla 1990'lara damga vuran eski futbolcu Stoichkov, Messi hakkında Arjantin radyosu Villa Trinidad'a açıklamalarda bulundu.

Stoichkov, Messi'nin Barcelona'da gerek bireysel gerek takımca kazanılmadık başarısı kalmamasına rağmen Arjantin formasıyla 2014 , 2007, 2015 ve 2016 Kupa Amerika'da final oynaması ama hiçbir kupa kaldıramamasına ilişkin "Leo'yu dünya şampiyonu ve mutlu görmek için 1994 FIFA Dünya Kupası'nda kazandığım Altın Ayakkabı Ödülü'nden vazgeçmeye razıyım" ifadesini kullandı.

1994 Altın Top Ödülü'nün de sahibi Stoichkov, Arjantin'in kaybettiği finallerde yalnızca Messi'nin sorumlu tutulduğunu savunarak, "Messi, ve 'nın kariyerlerinin sonuna yaklaştığı ve alttan gelen Lautaro Martinez, Paulo Dybala gibi oyuncular düşünüldüğünde, 2022, Dünya Kupası hasretine son vermek için belki de Arjantin'in son fırsatı olacak" yorumunu yaptı.

  1. 13.06.2020
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