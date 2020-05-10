La Liga'dan Enes Ünal ve Rüştü Reçber'e doğum günü kutlaması!
İspanya La Liga'nın resmi sosyal medya hesabı, yaptığı paylaşımla Enes Ünal ve Rüştü Reçber'in doğum gününü kutladı. İki ismin fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, "İkisi de Türk. İkisi de La Liga'da oynadı. İkisi de doğum gününü bugün kutluyor. Tebrikler Enes Ünal ve Rüştü Reçber" ifadeleri kullanıldı.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga), eski milli kaleci Rüştü Reçber ve Valladolid'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal için doğum günü mesajı yayımladı.
La Liga'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İkisi de Türk. İkisi de La Liga'da oynadı. İkisi de doğum gününü bugün kutluyor. Tebrikler Enes Ünal ve Rüştü Reçber." ifadeleri kullanıldı.
- 10.05.2020
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