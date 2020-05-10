La Liga'dan Enes Ünal ve Rüştü Reçber'e doğum günü kutlaması! - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
10 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler İspanya La Liga La Liga paylaştı! "İkisi de Türk ikisi de..."

'dan ve 'e kutlaması!

La Liga'dan Enes Ünal ve Rüştü Reçber'e doğum günü kutlaması!

'nın resmi hesabı, yaptığı paylaşımla ve 'in doğum gününü kutladı. İki ismin fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, "İkisi de Türk. İkisi de La Liga'da oynadı. İkisi de doğum gününü bugün kutluyor. Tebrikler Enes Ünal ve Rüştü Reçber" ifadeleri kullanıldı.

1. Futbol Ligi (), eski milli kaleci ve Valladolid'de forma giyen milli futbolcu için mesajı yayımladı.

La Liga'nın hesabından yapılan paylaşımda, "İkisi de Türk. İkisi de La Liga'da oynadı. İkisi de doğum gününü bugün kutluyor. Tebrikler Enes Ünal ve Rüştü Reçber." ifadeleri kullanıldı.

  1. 10.05.2020
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