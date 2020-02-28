Real Sociedad 1-0 Real Valladolid | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga R. Sociedad tek golle güldü

1-0 | MAÇ SONUCU

Real Sociedad 1-0 Real Valladolid | MAÇ SONUCU

İspanya 26. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı 'i 1-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

Reale Seguros Stadı'nda 30 bin 611 taraftar önünde oynanan ve saat 23.00'te başlayan karşılaşmada ev sahibi 'ın golünü 60. dakikada kaydetti.

Geçtiğimiz hafta 'yı kendi sahalarında 3-0 yendikleri mücadelede de bir gol bulan Adnan Januzaj bu maçta kaydettiği golle kariyerinde ilk defa arka arkaya çıktığı iki maçta gol atmış oldu.

Bu sonucun ardından, 'nın 3. sırasındaki Real Sıciedad puanını 43'e yükseltirken, 15. sıradaki ise 29 puanda kaldı.

  1. 29.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Real Sociedad 1-0 Real Valladolid | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN