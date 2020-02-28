Real Sociedad 1-0 Real Valladolid | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga 26. hafta mücadelesinde Real Sociedad sahasında ağırladığı Real Valladolid'i 1-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.
Reale Seguros Stadı'nda 30 bin 611 taraftar önünde oynanan ve saat 23.00'te başlayan karşılaşmada ev sahibi Real Sociedad'ın golünü 60. dakikada Adnan Januzaj kaydetti.
Geçtiğimiz hafta Valencia'yı kendi sahalarında 3-0 yendikleri mücadelede de bir gol bulan Adnan Januzaj bu maçta kaydettiği golle kariyerinde ilk defa arka arkaya çıktığı iki maçta gol atmış oldu.
Bu sonucun ardından, La Liga'nın 3. sırasındaki Real Sıciedad puanını 43'e yükseltirken, 15. sıradaki Real Valladolid ise 29 puanda kaldı.
- 29.02.2020
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