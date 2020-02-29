Eibar 3-0 Levante | MAÇ SONUCU
Dünyanın önde gelen futbol liglerinden La Liga'da heyecan 26. hafta maçları ile sürüyor. Ligin köklü ekiplerinden Eiba ile Levante'nin karşılaştığı mücadelede ev sahibi ekip rakibini 3-0 ile geçti.
La Liga'nın 26. hafta mücadelesinde Eibar ile Levante karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. İlk yarıda 2-0'lık üstünlüğü yakalayan Eibar, 72. dakikada Charles ile penaltı vuruşundan da faydalanamadı. Mücadelenin skorunu belirleyen gol ise 85. dakikada Fabian Orella'dan geldi.
Bu skorla Eibar puanını 27'ye çıkarırken Levante 32 puanda kaldı. Liderlik koltuğunda ise 55 puanla Barcelona bulunuyor... Eibar gelecek hafta sahasında Mallorca'yı ağırlarken, Levante, Granada ile karşı karşıya gelecek.
- 29.02.2020
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