Sevilla 3-2 Osasuna | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'da Sevilla sahasında konuk ettiği Osasuna'yı 3-2 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Lucas Ocampos ve Youssef En-Nesyri (2) kaydetti.
İspanya La Liga'nın 26. haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Ligde 3. sırada bulunan Sevilla, sahasında 12. sıradaki Osasuna'yı konuk etti.
Ev sahibi ekipte perdeyi açan isin 13. dakikada Youssef En-Nesyri oldu. Lucas Ocampos ilk yarının uzatma anlarında farkı 2'ye yükselten taraf oldu. Devreye Sevilla'nın 2-0'lık üstünlüğü ile girilirken, 54. dakikada konuk takımdan Piron gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
64. dakikada sahneye çıkan Aridane Umpierrez farkı 1'e indirdi. 10 kişi oynayan Osasuna 74'te Morales'in penaltıdan attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.
Maçın son anlarında ev sahibi takımdan Youssef En-Nesyri kendisinin 2, takımının ise 3. golünü kaydederek 3 puanı alan taraf oldu. Sevilla bu galibiyetin ardından puanını 46'ya yükseltti.
- 01.03.2020
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