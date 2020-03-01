Sevilla 3-2 Osasuna | MAÇ SONUCU

El Clasico maçı, dünyanın en fazla takip edilen sportif etkinliklerinden biri olmayı sürdürüyor. İspanya La Liga Ligi'nin 26. haftasında Real Madrid, sahasında Barcelona'yı konuk ediyor. Dünyanın takip ettiği dev karşılaşma öncesinde spor severler mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki; Real Madrid - Barcelona (El Clasico) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? El Clasico'ya dair tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler haberimizde... Ayrıca maç saatinde maçın CANLI antatımı fotomac.com.tr'de olacak...