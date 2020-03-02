Van Basten: Tabii ki en iyisi Messi - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
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Van Basten: Tabii ki en iyisi Messi

Van Basten: Tabii ki en iyisi Messi

'nın yaşayan efsanesi , Ronaldo mu-Messi mi? tartışmalarına noktayı koydu.

'nın yaşayan efsanesi , Ronaldo mu-Messi mi? tartışmalarına noktayı koydu. Eski futbolcu, "Messi gibi bir futbolcu 100 yılda bir gelir. Ronaldo'nun Messi'den daha iyi olduğunu söyleyen futboldan anlamıyordur. Messi türünün tek örneği" dedi.

  1. 2.3.2020
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