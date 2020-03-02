Van Basten: Tabii ki en iyisi Messi

Hollanda'nın yaşayan efsanesi Marco Van Basten, Ronaldo mu-Messi mi? tartışmalarına noktayı koydu. Eski futbolcu, "Messi gibi bir futbolcu 100 yılda bir gelir. Ronaldo'nun Messi'den daha iyi olduğunu söyleyen futboldan anlamıyordur. Messi türünün tek örneği" dedi.