Resmen açıkladı! La Liga...
Geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen İspanya 1. Ligi La Liga'nın patronu Javier Tebas, El Munda Deportivo gazetesine önemli bir açıklamada bulundu. Tebas, konuşmasında La Liga'nın Nisan veya Mayıs ayında kaldığı yerden devam edebileceği müjdesini verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
La Liga patronu Javier Tebas müjdeyi verdi... Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ligin durdurulabileceği sinyallerini veren Tebas, bu kararını değiştirerek sürpriz bir açıklamada bulundu.
Koronavirüs nedeniyle ertelenen İspanya La Liga'nın akıbeti henüz netlik kazanmazken, Tebas, El Mundo Deportivo'ya yaptığı açıklamada ligin Nisan ya da Mayıs ayından itibaren kaldığı yerden devam edebileceğini işaret etti.
Tebas, konu ile ilgili yaptığı açıklamda, 2019-20 sezonunun tamamlanması konusunda ısrarcı olduğunu ancak maçların seyircisiz oynanması gerektiğini aktardı.
Öte yandan neredeyse tüm kulüplerde koronavirüsün patlak göstermesi nedeniyle 2 hafta askıya alınan lig ile ilgili konuşan Tebas, "Birkaç hipotez var; Nisan veya Mayıs aylarında devam etmeyi umuyoruz. Daha sonra nedeler olabileceğini kestiremiyorum. Bu Salı, UEFA'nın konu ile ilgili vereceği kararı bekleyeceğiz." dedi.
YENİ YASAL DÜZENLEME GELİYOR
Tebas, oyuncu sözleşmeleriyle ilgili yaptığı konuşmasında, "30 Haziran'da sözleşmesi biten oyuncuların mevcut takımlarında oynamaya devam edebilmelerini sağlayacak bazı yasal mekanizmalar mevcut olacak. Aksi taktirde ligin 1 Temmuz'dan başlayarak farklı kadrolarla olması, anlaşılmaz kılacak." dedi.
"LA LIGA'YA SON VERMEK 700 MİLYON EUROYA MAL OLUR!"
Tebas, konuşmasının sonunda La Liga'ya sen vermenin büyük bir mali yıkıma sebep olabileceğini dile getirirken, "Lig, ne kadar kayıpla karşılaşacaktı? La Liga'ya son vermek 700 milyon euro gibi bir rakama mal olacaktı. Dünya çapında 100 marka ile sözleşmemiz var." dedi.
- 17.03.2020
- Güncelleme: 17.03.2020 12:31
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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