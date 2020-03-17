Resmen açıkladı! La Liga...

La Liga patronu Javier Tebas müjdeyi verdi... Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ligin durdurulabileceği sinyallerini veren Tebas, bu kararını değiştirerek sürpriz bir açıklamada bulundu.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen İspanya La Liga'nın akıbeti henüz netlik kazanmazken, Tebas, El Mundo Deportivo'ya yaptığı açıklamada ligin Nisan ya da Mayıs ayından itibaren kaldığı yerden devam edebileceğini işaret etti.

Tebas, konu ile ilgili yaptığı açıklamda, 2019-20 sezonunun tamamlanması konusunda ısrarcı olduğunu ancak maçların seyircisiz oynanması gerektiğini aktardı.

Öte yandan neredeyse tüm kulüplerde koronavirüsün patlak göstermesi nedeniyle 2 hafta askıya alınan lig ile ilgili konuşan Tebas, "Birkaç hipotez var; Nisan veya Mayıs aylarında devam etmeyi umuyoruz. Daha sonra nedeler olabileceğini kestiremiyorum. Bu Salı, UEFA'nın konu ile ilgili vereceği kararı bekleyeceğiz." dedi.

YENİ YASAL DÜZENLEME GELİYOR

Tebas, oyuncu sözleşmeleriyle ilgili yaptığı konuşmasında, "30 Haziran'da sözleşmesi biten oyuncuların mevcut takımlarında oynamaya devam edebilmelerini sağlayacak bazı yasal mekanizmalar mevcut olacak. Aksi taktirde ligin 1 Temmuz'dan başlayarak farklı kadrolarla olması, anlaşılmaz kılacak." dedi.

"LA LIGA'YA SON VERMEK 700 MİLYON EUROYA MAL OLUR!"

Tebas, konuşmasının sonunda La Liga'ya sen vermenin büyük bir mali yıkıma sebep olabileceğini dile getirirken, "Lig, ne kadar kayıpla karşılaşacaktı? La Liga'ya son vermek 700 milyon euro gibi bir rakama mal olacaktı. Dünya çapında 100 marka ile sözleşmemiz var." dedi.