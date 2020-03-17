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17 Mart 2020, Salı
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Haberler İspanya La Liga Müjdeyi verdiler! La Liga'nın başlama tarihi belli oldu

Resmen açıkladı! ...

Resmen açıkladı! La Liga...

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 1. Ligi 'nın patronu , El Munda Deportivo gazetesine önemli bir açıklamada bulundu. Tebas, konuşmasında La Liga'nın Nisan veya Mayıs ayında kaldığı yerden devam edebileceği müjdesini verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

patronu müjdeyi verdi... Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ligin durdurulabileceği sinyallerini veren Tebas, bu kararını değiştirerek sürpriz bir açıklamada bulundu.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen La Liga'nın akıbeti henüz netlik kazanmazken, Tebas, Deportivo'ya yaptığı açıklamada ligin Nisan ya da Mayıs ayından itibaren kaldığı yerden devam edebileceğini işaret etti.

Tebas, konu ile ilgili yaptığı açıklamda, 2019-20 sezonunun tamamlanması konusunda ısrarcı olduğunu ancak maçların seyircisiz oynanması gerektiğini aktardı.

Öte yandan neredeyse tüm kulüplerde koronavirüsün patlak göstermesi nedeniyle 2 hafta askıya alınan lig ile ilgili konuşan Tebas, "Birkaç hipotez var; Nisan veya Mayıs aylarında devam etmeyi umuyoruz. Daha sonra nedeler olabileceğini kestiremiyorum. Bu Salı, 'nın konu ile ilgili vereceği kararı bekleyeceğiz." dedi.

YENİ YASAL DÜZENLEME GELİYOR
Tebas, oyuncu sözleşmeleriyle ilgili yaptığı konuşmasında, "30 Haziran'da sözleşmesi biten oyuncuların mevcut takımlarında oynamaya devam edebilmelerini sağlayacak bazı yasal mekanizmalar mevcut olacak. Aksi taktirde ligin 1 Temmuz'dan başlayarak farklı kadrolarla olması, anlaşılmaz kılacak." dedi.

"LA LIGA'YA SON VERMEK 700 MİLYON EUROYA MAL OLUR!"
Tebas, konuşmasının sonunda La Liga'ya sen vermenin büyük bir mali yıkıma sebep olabileceğini dile getirirken, "Lig, ne kadar kayıpla karşılaşacaktı? La Liga'ya son vermek 700 milyon euro gibi bir rakama mal olacaktı. Dünya çapında 100 marka ile sözleşmemiz var." dedi.

  1. 17.03.2020
  2. Güncelleme: 17.03.2020 12:31
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