İspanya'da 5 futbolcunun daha corona testi pozitif çıktı
Corona virüsü arasının ardından liglerin yeniden başlaması planlanan İspanya'da corona kabusu bitmiyor... La Liga yönetiminden yapılan açıklamada 1. lig ve 2. lig takımlarına uygulanan testler sonucunda toplam 5 futbolcuda Covid-19'a rastlandığı belirtildi.
İspanya 1. ve 2. futbol liglerinde antrenmanlara başlamak için yeni tip corona virüsü (Covid-19) testine giren futbolculardan 5'inin sonucu daha pozitif çıktı.
La Liga kurumundan yapılan açıklamada, sonuçları pozitif olan oyuncuların durumunun takip edileceği, tekrar yapılacak testlerde üst üste 2 kez negatif çıkması halinde futbolcuların antrenmanlara geri dönebilecekleri belirtildi.
Test sonuçları pozitif olan 5 futbolcunun isimleri ise açıklanmadı.
İspanya'da daha önce Granada'dan Yangel Herrera, Real Sociedad'dan Alex Remiro ve Atletico Madrid'den Renan Lodi'nin corona virüsüne yakalandığı bildirilmişti.
Açıklanan protokol gereği bu hafta içinde antrenmanlara başlayan takımlar, sahada en fazla 6, tesislerde ise en fazla 12 futbolcu bulundurabiliyor. Antrenörlerin en az 4 metre mesafede olmalarına özen gösterilirken, futbolcuların idman sonrasında tesislerde değil, evlerinde duş almaları isteniyor.
İspanya 1 ve 2. liglerinde kalan maçların oynanmasına haziran ayında başlanması öngörülüyor.
- 10.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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