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10 Mayıs 2020, Pazar
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'da 5 futbolcunun daha corona testi pozitif çıktı

İspanya'da 5 futbolcunun daha corona testi pozitif çıktı

Corona virüsü arasının ardından liglerin yeniden başlaması planlanan 'da corona kabusu bitmiyor... yönetiminden yapılan açıklamada 1. lig ve 2. lig takımlarına uygulanan testler sonucunda toplam 5 futbolcuda Covid-19'a rastlandığı belirtildi.

1. ve 2. futbol liglerinde antrenmanlara başlamak için yeni tip corona virüsü (Covid-19) testine giren futbolculardan 5'inin sonucu daha pozitif çıktı.

kurumundan yapılan açıklamada, sonuçları pozitif olan oyuncuların durumunun takip edileceği, tekrar yapılacak testlerde üst üste 2 kez negatif çıkması halinde futbolcuların antrenmanlara geri dönebilecekleri belirtildi.

Test sonuçları pozitif olan 5 futbolcunun isimleri ise açıklanmadı.

İspanya'da daha önce Granada'dan Yangel Herrera, 'dan Alex Remiro ve 'den Renan Lodi'nin corona virüsüne yakalandığı bildirilmişti.

Açıklanan protokol gereği bu hafta içinde antrenmanlara başlayan takımlar, sahada en fazla 6, tesislerde ise en fazla 12 futbolcu bulundurabiliyor. Antrenörlerin en az 4 metre mesafede olmalarına özen gösterilirken, futbolcuların idman sonrasında tesislerde değil, evlerinde duş almaları isteniyor.

İspanya 1 ve 2. liglerinde kalan maçların oynanmasına haziran ayında başlanması öngörülüyor.

  1. 10.05.2020
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