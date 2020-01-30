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30 Ocak 2020, Perşembe
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Paco Alcacer resmen 'de

Paco Alcacer resmen Villareal'de

ekiplerinden , 'da forma giyen Paco lakaplı 26 yaşındaki İspanyol forvet 'i 5.5 yıllığına renklerine bağladı.

İspanya'nın Villarreal Kulübü, 'nın takımında forma giyen İspanyol forvet 'i ettiğini duyurdu.

Villarreal'den yapılan açıklamada, "Paco" lakaplı 26 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

İspanyol basını, Villarreal'in transferden dolayı Borussia Dortmund'a yaklaşık 25 milyon avro ödeyeceğini yazdı.

Bu sezon Almanya'da lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde 15 maçta forma giyen Alcacer, 7 gol kaydetti.

  1. 30.01.2020
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