Paco Alcacer resmen Villareal'de
İspanya La Liga ekiplerinden Villareal, Borussia Dortmund'da forma giyen Paco lakaplı 26 yaşındaki İspanyol forvet Francisco Alcacer'i 5.5 yıllığına renklerine bağladı.
İspanya'nın Villarreal Kulübü, Almanya'nın Borussia Dortmund takımında forma giyen İspanyol forvet Francisco Alcacer'i transfer ettiğini duyurdu.
Villarreal'den yapılan açıklamada, "Paco" lakaplı 26 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.
İspanyol basını, Villarreal'in transferden dolayı Borussia Dortmund'a yaklaşık 25 milyon avro ödeyeceğini yazdı.
Bu sezon Almanya'da lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde 15 maçta forma giyen Alcacer, 7 gol kaydetti.
- 30.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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