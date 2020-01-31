Sevilla Kral Kupası'nda şoke oldu! 2. lig takımına...

İspanya Kral Kupası son 16 turu karşılaşmasında Sevilla ve Mirandes kozlarını paylaştı. La Liga'nın iddialı ekiplerinden Sevilla, 2. lig ekibi Mirandes'e boyun eğerek sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrıldı ve kupaya veda etti.

Ev sahibine galibiyeti getiren goller 7. ve 30. dakikalarda Aias ve 85. dakikada Alvarı Rey'den geldi. Sevilla'nın tek golünü ise 90. dakikada Nolito kaydetti.

Mirandes, bu sonucun ardından adını çeyrek finale yazdırdı.