Sevilla Kral Kupası'nda şoke oldu! 2. lig takımına...
La Liga'nın güçlü ekiplerinden Sevilla, İspanya Kral Kupası'na havlu attı. Sevilla, ligde zirve iddiasını sürdürürken, 21 hafta sonunda 38 puanla zirvede bulunan Real Madrid'in 8 puan gerisinde, 3. sırada bulunuyor. Buna karşın İspanya Kral Kupası'nda da yoluna emin adımlarla gitmek isteyen Sevilla, son 16 turunda adeta şoke oldu. Yıldızlarla dolu kadrosuna rağmen 2. lig ekibi Mirandes'e boyun eğen Sevilla, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılarak kupaya veda etti. Öte yandan Mirandes, büyük bir sürprize imza attı ve adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
İspanya Kral Kupası son 16 turu karşılaşmasında Sevilla ve Mirandes kozlarını paylaştı. La Liga'nın iddialı ekiplerinden Sevilla, 2. lig ekibi Mirandes'e boyun eğerek sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrıldı ve kupaya veda etti.
Ev sahibine galibiyeti getiren goller 7. ve 30. dakikalarda Aias ve 85. dakikada Alvarı Rey'den geldi. Sevilla'nın tek golünü ise 90. dakikada Nolito kaydetti.
Mirandes, bu sonucun ardından adını çeyrek finale yazdırdı.
- 31.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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