Real Madrid 1-0 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU

La Liga'nin 22. haftası dev bir derbiye tanıklık etti. Real Madrid ve Atletico Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda kozlarını paylaştı. Real Madrid karşılaşmayı Karim Benzema'nın attığı golle 1-0 kazandı.



KOBE BRYANT İÇİN SAYGI DURUŞU

Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan Madrid derbisinde Kobe Bryant için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.