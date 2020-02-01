Real Madrid 1-0 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid ve Atletico Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Real Madrid, Benzema'nın attığı golle derbi maçını 1-0 kazandı.
La Liga'nin 22. haftası dev bir derbiye tanıklık etti. Real Madrid ve Atletico Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda kozlarını paylaştı. Real Madrid karşılaşmayı Karim Benzema'nın attığı golle 1-0 kazandı.
KOBE BRYANT İÇİN SAYGI DURUŞU
Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan Madrid derbisinde Kobe Bryant için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
- 01.02.2020
- Güncelleme: 01.02.2020 20:23
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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