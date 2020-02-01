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01 Şubat 2020, Cumartesi
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1-0 | MAÇ SONUCU

Real Madrid 1-0 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 22. haftasında ve , Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Real Madrid, Benzema'nın attığı golle derbi maçını 1-0 kazandı.

La Liga'nin 22. haftası dev bir derbiye tanıklık etti. ve , Santiago Bernabeu Stadı'nda kozlarını paylaştı. Real Madrid karşılaşmayı Karim Benzema'nın attığı golle 1-0 kazandı.

KOBE BRYANT İÇİN SAYGI DURUŞU

Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan Madrid derbisinde Kobe Bryant için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

  1. 01.02.2020
  2. Güncelleme: 01.02.2020 20:23
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