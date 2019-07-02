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02 Temmuz 2019, Salı
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Yılın transferi gerçekleşiyor! Griezmann...

Yılın transferi gerçekleşiyor! Griezmann...

'in yıldızı , Mayıs ayının ortasında yeni sezonda yeni bir maceraya başlayacağını açıklamıştı. Yıldız futbolcu 120 milyon Euro bedelle 'ya oldu. Transfer 'da resmen açıklanacak.

Katalan ekibine yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo gazetesi, taraftarlarının yolunu gözlediği Griezmann'ın ne zaman resmen açıklanacağını duyurdu... Gazete, Griezmann tamam başlığı altında verdiği haberinde, "'ın 1 Temmuz'dan önce 200 milyon Euro olan serbest kalma bedeli 1 Temmuz'da 120 milyon Euro'ya düştü. Barcelona, söz kestiği Griezmann için 120 milyon Euro'yu 'in kasasına yatıracak ve yaz döneminin en büyük operasyonlarından birisi tamamlanacak... Transfer, 'da resmen kamuoyuyla paylaşılacak ve Griezmann için Stadı'nda görkemli bir imza töreni düzenlenecek" ifadelerine yer verdi...

Beş yıllık kontrata imza atacağı aktarılan 28 yaşındaki Fransız futbolcunun yıllık kazancının 20 milyon Euro civarında olması bekleniyor... Griezmann, geçen sezon Atletico forması altında 21 gol ve 12 asistle oynamıştı...

  1. 02.07.2019
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