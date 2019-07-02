Yılın transferi gerçekleşiyor! Griezmann...

Katalan ekibine yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo gazetesi, Barcelona taraftarlarının yolunu gözlediği Griezmann'ın ne zaman resmen açıklanacağını duyurdu... Gazete, Griezmann tamam başlığı altında verdiği haberinde, "Antoine Griezmann'ın 1 Temmuz'dan önce 200 milyon Euro olan serbest kalma bedeli 1 Temmuz'da 120 milyon Euro'ya düştü. Barcelona, söz kestiği Griezmann için 120 milyon Euro'yu Atletico Madrid'in kasasına yatıracak ve yaz transfer döneminin en büyük operasyonlarından birisi tamamlanacak... Transfer, 11 Temmuz'da resmen kamuoyuyla paylaşılacak ve Griezmann için Camp Nou Stadı'nda görkemli bir imza töreni düzenlenecek" ifadelerine yer verdi...

Beş yıllık kontrata imza atacağı aktarılan 28 yaşındaki Fransız futbolcunun yıllık kazancının 20 milyon Euro civarında olması bekleniyor... Griezmann, geçen sezon Atletico forması altında 21 gol ve 12 asistle oynamıştı...