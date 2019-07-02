Fenerbahçe'den çifte bomba! Gustavo ile birlikte o da gelecek - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'den çifte bomba! Gustavo ile birlikte o da gelecek

Fenerbahçe'den çifte bomba! Gustavo ile birlikte o da gelecek

Gelecek sezon Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Mehmet Topal'ın ayrılığı sonrası ön libero arayışı içerisine giren sarı-lacivertliler, Marsilya forması giyen Luiz Gustavo ile anlaşma sağladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda girişimlerine devam eden Damien Comolli, Fransız ekibinden Gustavo ile birlikte bir yıldızı daha getirecek. İşte detaylar...
2 Temmuz 2019 Salı 12:21 Güncelleme: 02.07.2019 12:21
Fenerbahçe'den çifte bomba! Gustavo ile birlikte o da gelecek

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den çifte bomba! Gustavo ile birlikte o da gelecek

Murat Sağlam, Max Kruse ve Allahyar Sayyadmanesh transferlerini açıklayan sarı-lacivertliler, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den çifte bomba! Gustavo ile birlikte o da gelecek

Dört koldan takviye çalışmalarına devam eden ve her mevkiye oyuncu bakan Kanarya'da gündem ön libero transferi...

Fenerbahçe'den çifte bomba! Gustavo ile birlikte o da gelecek

Mehmet Topal ile yollarını ayırdıktan sonra orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe Marsilya'da oynayan Luiz Gustavo'yla ilgilenirken, Damien Comolli'nin Brezilyalı futbolcu için Fransa'ya gideceği fakat transfer görüşmelerinin sadece Gustavo ile sınırlı kalmayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'den çifte bomba! Gustavo ile birlikte o da gelecek

Orta sahanın hemen hemen her bölgesinde oynama kabiliyetine sahip olan Gustavo için Andoni Zubizaretta ile masaya oturan Comolli'nin 31 yaşındaki yıldıza 5 milyon Euro teklif edeceği iddia edildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN