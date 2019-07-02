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Fenerbahçe'den çifte bomba! Gustavo ile birlikte o da gelecek
Gelecek sezon Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Mehmet Topal'ın ayrılığı sonrası ön libero arayışı içerisine giren sarı-lacivertliler, Marsilya forması giyen Luiz Gustavo ile anlaşma sağladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda girişimlerine devam eden Damien Comolli, Fransız ekibinden Gustavo ile birlikte bir yıldızı daha getirecek. İşte detaylar...
2 Temmuz 2019 Salı 12:21
Güncelleme: 02.07.2019 12:21
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Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
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Murat Sağlam, Max Kruse ve Allahyar Sayyadmanesh transferlerini açıklayan sarı-lacivertliler, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Dört koldan takviye çalışmalarına devam eden ve her mevkiye oyuncu bakan Kanarya'da gündem ön libero transferi...
Mehmet Topal ile yollarını ayırdıktan sonra orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe Marsilya'da oynayan Luiz Gustavo'yla ilgilenirken, Damien Comolli'nin Brezilyalı futbolcu için Fransa'ya gideceği fakat transfer görüşmelerinin sadece Gustavo ile sınırlı kalmayacağı öğrenildi.
Orta sahanın hemen hemen her bölgesinde oynama kabiliyetine sahip olan Gustavo için Andoni Zubizaretta ile masaya oturan Comolli'nin 31 yaşındaki yıldıza 5 milyon Euro teklif edeceği iddia edildi.