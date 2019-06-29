Antoine Griezmann'dan Barcelona'ya 5 yıllık imza! Son dakika transfer haberi - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2019, Cumartesi
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'dan 'ya 5 yıllık imza! Son dakika haberi

Antoine Griezmann'dan Barcelona'ya 5 yıllık imza! Son dakika transfer haberi

'da bombası patlıyor. 'in yıldızı 'ın ile anlaştığı kaydedildi. Barcelona'nın Griezmann'ın 200'den 120 milyon Euro'ya düşen serbest kalma ücretini ödeyeceği kaydedildi.

Fransız forvet Barça ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. 28 yaşındaki futbolcu ise senelik 17 milyon Euro ücret kazancak.

?Marca'nın haberine göre; Geçtiğimiz yaz 'nın ilgisine rağmen ile sözleşme yenileyen dünya yıldızı futbolcu ile de devredeydi.

Kariyerine İspanya'da devam etmek isteyen Griezmann, geçtiğimiz sezonu 21 golle kapadı. Griezmann 2014'te Real Sociedad'dan Atletico Madrid'e olurken burada kariyerinin en parlak günlerini yaşadı.

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