Antoine Griezmann'dan Barcelona'ya 5 yıllık imza! Son dakika transfer haberi
La Liga'da transfer bombası patlıyor. Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann'ın Barcelona ile anlaştığı kaydedildi. Barcelona'nın Griezmann'ın 200'den 120 milyon Euro'ya düşen serbest kalma ücretini ödeyeceği kaydedildi.
Fransız forvet Barça ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. 28 yaşındaki futbolcu ise senelik 17 milyon Euro ücret kazancak.
?Marca'nın haberine göre; Geçtiğimiz yaz Barcelona'nın ilgisine rağmen Atletico Madrid ile sözleşme yenileyen dünya yıldızı futbolcu ile Paris Saint Germain de devredeydi.
Kariyerine İspanya'da devam etmek isteyen Griezmann, geçtiğimiz sezonu 21 golle kapadı. Griezmann 2014'te Real Sociedad'dan Atletico Madrid'e transfer olurken burada kariyerinin en parlak günlerini yaşadı.
- 29.06.2019
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Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Antoine Griezmann'dan Barcelona'ya 5 yıllık imza! Son dakika transfer haberi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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