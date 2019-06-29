Mesut'u al maaşı birlikte ödeyelim!

İngiliz ekibinin, 30 yaşındaki Özil'i Fenerbahçe, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'e önerip, transferde kolaylık sözü verdiği belirtildi. Arsenal'in yılda 18 milyon euro civarında para kazanan Mesut için, "Siz alın, maaşını beraber (yarı yarıya) öderiz" dediği bildirildi.