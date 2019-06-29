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29 Haziran 2019, Cumartesi
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Mesut'u al maaşı birlikte ödeyelim!

Mesut'u al maaşı birlikte ödeyelim!

, gözden çıkardığı 'e müşteri arıyor... Yüksek ücreti nedeniyle hiçbir kulübün yanına yaklaşamadığı gurbetçi yıldız için İtalyan Calciomercato sitesi ilginç bir iddia ortaya attı.

İngiliz ekibinin, 30 yaşındaki Özil'i , ve 'e önerip, transferde kolaylık sözü verdiği belirtildi. 'in yılda 18 milyon euro civarında para kazanan Mesut için, "Siz alın, maaşını beraber (yarı yarıya) öderiz" dediği bildirildi.

  1. 29.6.2019
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