Mesut'u al maaşı birlikte ödeyelim!
Arsenal, gözden çıkardığı Mesut Özil'e müşteri arıyor... Yüksek ücreti nedeniyle hiçbir kulübün yanına yaklaşamadığı gurbetçi yıldız için İtalyan Calciomercato sitesi ilginç bir iddia ortaya attı.
İngiliz ekibinin, 30 yaşındaki Özil'i Fenerbahçe, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'e önerip, transferde kolaylık sözü verdiği belirtildi. Arsenal'in yılda 18 milyon euro civarında para kazanan Mesut için, "Siz alın, maaşını beraber (yarı yarıya) öderiz" dediği bildirildi.
- 29.6.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
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west gel be aslanım
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