Fenerbahçe'ye Bayern Münih'ten transfer!

Sezonun bitmesinin ardından yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Benfica forması giyen Sırp orta saha Ljubomir Fejsa ile anlaşmaya vardı. Dört koldan oyuncu arayışlarına devam eden Sarı-Lacivertlilerle ilgili Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. A Bola, Benfica'da daha önce Fejsa ile birlikte oynayan yıldız futbolcunun da gelecek sezon Fenerbahçe forması giyeceğini ileri sürdü.
26 Haziran 2019 Çarşamba 07:58
Güncelleme: 26.06.2019 07:58
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Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.
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Yeni sezonda şampiyonluğua oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Sarı-Lacivertliler, transferde ince eleyip sık dokuyor.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda ilerleyen Fenerbahçe'nin yeni sezondaki tek hedefi 20. şampiyonluğu kazanarak 4. yıldızı takmak.
UEFA'dan Finansal Fair Play (FFP) ile ilgili çıkacak kararı bekleyen Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-lacivertliler uzun süredir gündeminde olan Ljubomir Fejsa ile imza aşamasına gelirken, dün Portekiz'de ortaya atılan iddia da sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.