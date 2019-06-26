Fenerbahçe'ye Bayern Münih'ten transfer!

Sezonun bitmesinin ardından yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Benfica forması giyen Sırp orta saha Ljubomir Fejsa ile anlaşmaya vardı. Dört koldan oyuncu arayışlarına devam eden Sarı-Lacivertlilerle ilgili Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. A Bola, Benfica'da daha önce Fejsa ile birlikte oynayan yıldız futbolcunun da gelecek sezon Fenerbahçe forması giyeceğini ileri sürdü.

26 Haziran 2019 Çarşamba 07:58 Güncelleme: 26.06.2019 07:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





