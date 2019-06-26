Comolli'den Yanal'a: Aradığımız golcü o!

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Damien Comolli transfer çalışmalarını koordineli bir şekilde devam ettiriyor. Fransız sportif direktör İstanbul'a gelir gelmez başkanvekili Semih Özsoy ve Ersun Yanal ile bir araya geldi. İşte transfer zirvesinin perde arkası... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

26 Haziran 2019 Çarşamba 07:58 Güncelleme: 26.06.2019 07:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





