Comolli'den Yanal'a: Aradığımız golcü o! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
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Comolli'den Yanal'a: Aradığımız golcü o!

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Damien Comolli transfer çalışmalarını koordineli bir şekilde devam ettiriyor. Fransız sportif direktör İstanbul'a gelir gelmez başkanvekili Semih Özsoy ve Ersun Yanal ile bir araya geldi. İşte transfer zirvesinin perde arkası... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
26 Haziran 2019 Çarşamba 07:58 Güncelleme: 26.06.2019 07:58
Comolli'den Yanal'a: Aradığımız golcü o!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.

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Comolli'den Yanal'a: Aradığımız golcü o!


Geçtiğimiz sezonu taraftarlara unutturmak isteyen sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Comolli'den Yanal'a: Aradığımız golcü o!

Şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçeli kurmaylar transfere yoğun mesai harcıyor.

Comolli'den Yanal'a: Aradığımız golcü o!


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 10-12 gün içinde transferlerin açıklanacağı müjdesini vermişti.

Comolli'den Yanal'a: Aradığımız golcü o!

Sarı-lacivertlilerde Comolli, Ersun Yanal ve Semih Özsoy transfer zirvesi gerçekleştirdi.

İşte o zirveden satır başları...


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