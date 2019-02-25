Dünya'nın sporu! (24.02.19)
25 Şubat 2019, Pazartesi
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Dünya'nın sporu! (24.02.19)

Dünya'nın sporu! (24.02.19)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve 'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

ASLAN SERİYE TAKTI

'nin 20. haftasında , sahasında Bellona 'yi 75-69 mağlup etti. Sarı kırmızılılar, üst üste 3; toplamda ise 12. galibiyetini elde etti. Diğer sonuçlar: Botaş-İzmit: 76-53, İstanbul Üni.-Ormanspor: 62-88, Canik Bld.-: 83-124, Hatay BŞB-Çukurova: 68-73

AVNİ HAKEM KURBANI

Türk boksör Avni Yıldırım, süper orta sıklet unvan maçında ABD'li Anthony Dirrell'a yenildi. 10. raundda kaşı açılan Dirrell, maça devam edemedi. Hakemler, teknik nakavt kararı vermek yerine karşılaşmayı o anda bitirdi. Hakemlerin yaptığı puanlamada maçı kazanan Dirrell, kemerin sahibi oldu.

SAUL'E DEV TEKLİF

'nın, forması giyen 24 yaşındaki İspanyol orta saha Saul Niguez için 110 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

MİLLİLER İSPANYA'DA

2019 'na gitmeyi garantileyen 12 Dev Adam, grup liderliği için 'ya konuk oluyor. 21.30'daki maç NTV'den yayınlanacak.

PUEL GÖNDERİLDİ

Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de, teknik direktör Claude Puel'in görevine son verildi. İngiliz ekibi son 6 maçın 5'ini kaybetmişti.

  1. 25.2.2019
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