Dünya'nın sporu! (24.02.19)

ASLAN SERİYE TAKTI



Kadınlar Basketbol Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray, sahasında Bellona Kayseri'yi 75-69 mağlup etti. Sarı kırmızılılar, üst üste 3; toplamda ise 12. galibiyetini elde etti. Diğer sonuçlar: Botaş-İzmit: 76-53, İstanbul Üni.-Ormanspor: 62-88, Canik Bld.-Beşiktaş: 83-124, Hatay BŞB-Çukurova: 68-73

AVNİ HAKEM KURBANI



Türk boksör Avni Yıldırım, süper orta sıklet unvan maçında ABD'li Anthony Dirrell'a yenildi. 10. raundda kaşı açılan Dirrell, maça devam edemedi. Hakemler, teknik nakavt kararı vermek yerine karşılaşmayı o anda bitirdi. Hakemlerin yaptığı puanlamada maçı kazanan Dirrell, kemerin sahibi oldu.



SAUL'E DEV TEKLİF



Barcelona'nın, Atletico Madrid forması giyen 24 yaşındaki İspanyol orta saha Saul Niguez için 110 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.



MİLLİLER İSPANYA'DA



2019 Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyen 12 Dev Adam, grup liderliği için İspanya'ya konuk oluyor. 21.30'daki maç NTV'den yayınlanacak.



PUEL GÖNDERİLDİ



Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de, teknik direktör Claude Puel'in görevine son verildi. İngiliz ekibi son 6 maçın 5'ini kaybetmişti.