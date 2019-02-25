Dünya'nın sporu! (24.02.19)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
ASLAN SERİYE TAKTI
Kadınlar Basketbol Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray, sahasında Bellona Kayseri'yi 75-69 mağlup etti. Sarı kırmızılılar, üst üste 3; toplamda ise 12. galibiyetini elde etti. Diğer sonuçlar: Botaş-İzmit: 76-53, İstanbul Üni.-Ormanspor: 62-88, Canik Bld.-Beşiktaş: 83-124, Hatay BŞB-Çukurova: 68-73
AVNİ HAKEM KURBANI
Türk boksör Avni Yıldırım, süper orta sıklet unvan maçında ABD'li Anthony Dirrell'a yenildi. 10. raundda kaşı açılan Dirrell, maça devam edemedi. Hakemler, teknik nakavt kararı vermek yerine karşılaşmayı o anda bitirdi. Hakemlerin yaptığı puanlamada maçı kazanan Dirrell, kemerin sahibi oldu.
SAUL'E DEV TEKLİF
Barcelona'nın, Atletico Madrid forması giyen 24 yaşındaki İspanyol orta saha Saul Niguez için 110 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
MİLLİLER İSPANYA'DA
2019 Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyen 12 Dev Adam, grup liderliği için İspanya'ya konuk oluyor. 21.30'daki maç NTV'den yayınlanacak.
PUEL GÖNDERİLDİ
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de, teknik direktör Claude Puel'in görevine son verildi. İngiliz ekibi son 6 maçın 5'ini kaybetmişti.
- 25.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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