Real Madrid penaltılarla kazandı
24 Şubat 2019, Pazar
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penaltılarla kazandı

Real Madrid penaltılarla kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 25. haftasında , deplasmanda Levante'yi penaltılardan attığı gollerle 2-1 yendi.

Maçta 43. dakikada 'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen , ilk yarıyı bu skorla kapattı. İkinci yarı 60. dakikada Roger Marti, Levante'ye beraberliği getiren golü attı.

Karşılaşmanın 74. dakikasında Karim Benzema'nın yerine oyuna girdi. Galli futbolcu, 78. dakikada kazanılan penaltıda topu ağlara göndererek Real Madrid'i bir kez daha öne geçirdi. Levante'den Doukoure'nin Real Madridli futbolcu Casemiro'yu ceza sahasında düşürmesinin ardından maçın hakeminin VAR sistemine bakarak aldığı penaltı kararına, ev sahibi takım tepki gösterdi.

Maçın 85. dakikasında Real Madrid'de Nacho ikinci sarı karttan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. Hakem İglesias Villanueva, 89. dakikada da Levante'nin yedek kulübesinde oturan futbolcusu Ruben Rocinha'yı itirazlarını devam ettirmesinden dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek saha dışına attı.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında sonuç değişmeyince Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 48'e çıkararak lider (57) ve ikinci 'in (50) ardından 3. sıradaki yerini korudu. Levante ise 30 puanla 13'üncülüğe geriledi.

'nın 26. haftasında 2 Mart'ta oynanacak maçta Real Madrid sahasında lider Barcelona'yı ağırlayacak.

  1. 25.02.2019
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