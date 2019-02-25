Harry Kane Real Madrid'e!
25 Şubat 2019, Pazartesi
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Harry Kane Real Madrid'e!

, İngiliz golcü için Tottenham’ın kapısını 200 milyon euro’luk bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.

Sezon sonunda kadroda büyük bir revizyona gidecek için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İnter'le sorunlar yaşayan Arjantinli golcü İcardi için nabız yokladığı iddia edilen eflatun-beyazlıların, asıl hedefinin Tottenham'lı olduğu ortaya çıktı. İspanyol medyasında yer alan haberlere göre Madrid ekibinin başkanı , İngiliz forvet için 200 milyon euro'yu gözden çıkardı. 25 yaşındaki yıldız için geçtiğimiz günlerde yoklama yapan Madrid, 350 milyon euro talep edilmesi üzerine geri adım atmıştı. Bu sezon 32 karşılaşmada 21 kez ağları sarsan Kane'in, İspanyol devinde forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

  1. 25.2.2019
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