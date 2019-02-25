Real Madrid, İngiliz golcü için Tottenham’ın kapısını 200 milyon euro’luk bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.
Sezon sonunda kadroda büyük bir revizyona gidecek Real Madrid için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İnter'le sorunlar yaşayan Arjantinli golcü İcardi için nabız yokladığı iddia edilen eflatun-beyazlıların, asıl hedefinin Tottenham'lı Harry Kane olduğu ortaya çıktı. İspanyol medyasında yer alan haberlere göre Madrid ekibinin başkanı Florentino Perez, İngiliz forvet için 200 milyon euro'yu gözden çıkardı. 25 yaşındaki yıldız için geçtiğimiz günlerde yoklama yapan Madrid, 350 milyon euro talep edilmesi üzerine geri adım atmıştı. Bu sezon 32 karşılaşmada 21 kez ağları sarsan Kane'in, İspanyol devinde forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi.
- 25.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Harry Kane Real Madrid'e! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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