Barcelona'ya Sevilla'da galibiyeti Messi getirdi
23 Şubat 2019, Cumartesi
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'ya 'da galibiyeti Messi getirdi

Barcelona'ya Sevilla'da galibiyeti Messi getirdi

1. Futbol Ligi'nin () 25. haftasında , deplasmanda 'yı 4-2 yendi.

karşısında iki kez geriye düşen 'ya galibiyeti hat-trick ve 1 asist yapan getirdi. İlk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan maçta, Sevilla'nın gollerini 22. dakikada ve 42. dakikada Gabriel Mercado attı. Barcelona'nın gollerini ise 26'ncı, 67'nci ve 85. dakikalarda Lionel Messi ile 90+3. dakikada Arjantinli futbolcunun pasında kaydetti.

Bu skorla Barcelona, puanını 57'ye yükselterek, en yakın takipçisi 'in (1 maçı eksik) 10 puan önünde liderliğini perçinledi.

Öte yandan Messi, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmak her seferinde daha zor. Buradan iyi bir sonuçla ayrılıyoruz. Bu deplasmanın zorlu olduğunu biliyoruz ama üstesinden gelmeyi bildik. Bu galibiyet ligi bitirmiyor ama çok önemli." diye konuştu.

Messi, yarı finalinde 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında 27 Şubat'ta Santiago Bernabeu'da 'e karşı oynayacakları maç için ise "Madrid'e kazanmaya gitmeliyiz. Çok zor bir deplasman olduğunu biliyoruz ama kazanacağımıza inanıyoruz. Tüm kupaları kazanmak için her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

31 yaşındaki Arjantinli futbolcu, kariyerindeki 50. hat-tricki yaparken, gol krallığı yarışında ilk sırada olduğu 'da gol sayısını da 25'e çıkardı. Messi ayrıca kariyerinde en çok gol attığı takım olan Sevilla'ya karşı oynadığı toplam 35 maçta (28'i La Liga'da) 36 gol attı.

Diğer yandan, sakatlığı geçen Barcelonalı defans oyuncusu Samuel Umtiti, 91 gün sonra takımında ilk 11'de forma giydi.

  1. 23.02.2019
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