Atletico Madrid Simeone'nin sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı
14 Şubat 2019, Perşembe
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Simeone'nin sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı

Atletico Madrid Simeone'nin sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı

İspanya'nın Kulübü, Arjantinli teknik direktör 'nin sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

Kulübünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Simeone'nin sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

Atletico Madrid'e 2011 Aralık ayında gelen 48 yaşındaki teknik adam, bu zamana kadar İspanyol kulübü ile 1 İspanya lig kupası (2014), 1 İspanya Kral Kupası (2013), 2 Avrupa (2012, 2018), 2 UEFA Avrupa Ligi Kupası (2012, 2018), 1 İspanya Süper Kupası (2014) kazandı.

  1. 14.2.2019 23:08
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