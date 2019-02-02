Barcelona Messi ile 1 puanı kurtardı
02 Şubat 2019, Cumartesi
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Messi ile 1 puanı kurtardı

Barcelona Messi ile 1 puanı kurtardı

'nin (La Liga) 22. haftasında oynanan maçta , sahasında ile 2-2 berabere kaldı.

Stadı'ndaki mücadelede konuk ekip, 24. dakikada Kevin Gameiro ve 32. dakikada Dani Parejo'nun penaltı golüyle 2-0 öne geçti.

, Messi'nin biri penaltıdan olmak üzere 39 ve 64. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Lider Barcelona, bu beraberliğin ardından puanını 50'ye yükseltti.

  1. 2.2.2019 23:18
  2. Güncelleme: 3.2.2019 00:03
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