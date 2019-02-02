Barcelona Messi ile 1 puanı kurtardı
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında oynanan maçta Barcelona, sahasında Valencia ile 2-2 berabere kaldı.
Camp Nou Stadı'ndaki mücadelede konuk ekip, 24. dakikada Kevin Gameiro ve 32. dakikada Dani Parejo'nun penaltı golüyle 2-0 öne geçti.
Barcelona, Messi'nin biri penaltıdan olmak üzere 39 ve 64. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Lider Barcelona, bu beraberliğin ardından puanını 50'ye yükseltti.
- 2.2.2019 23:18
- Güncelleme: 3.2.2019 00:03
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Barcelona Messi ile 1 puanı kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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