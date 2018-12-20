İspanya'nın Barcelona Kulübü, Valencia'da forma giyen Kolombiyalı defans oyuncusu Jeison Murillo'yu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.
Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Valencia Kulübü ile varılan anlaşmayla Murillo'nun sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu.
Murillo'nun bonservisini satın alma opsiyonuna sahip Barcelona, sezon sonunda Kolombiyalı futbolcuyu kadrosunda tutmaya devam etmek istemesi halinde Valencia'ya 25 milyon avro ödeyeceğini bildirdi.
Murillo'nun 27 Aralık'ta Barcelona Kulübünde basına tanıtılacağı açıklandı.
Öte yandan, İspanyol basını, Barcelona'nın sezon sonuna kadar Murillo'yu kiralama bedeli olarak Valencia'ya 2 milyon avro ödeyeceğini yazdı.
26 yaşındaki Murillo, 2017 Ağustos ayında İtalya'nın Inter takımından Valencia'ya transfer olmuştu.
- 20.12.2018 23:48
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
Barcelona Valencia'dan Murillo'yu kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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