Barcelona Valencia'dan Murillo'yu kiraladı
20 Aralık 2018, Perşembe
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'dan Murillo'yu kiraladı

Barcelona Valencia'dan Murillo'yu kiraladı

İspanya'nın Kulübü, 'da forma giyen Kolombiyalı defans oyuncusu Jeison Murillo'yu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Kulübü ile varılan anlaşmayla Murillo'nun sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu.

Murillo'nun bonservisini satın alma opsiyonuna sahip Barcelona, sezon sonunda Kolombiyalı futbolcuyu kadrosunda tutmaya devam etmek istemesi halinde Valencia'ya 25 milyon avro ödeyeceğini bildirdi.

Murillo'nun 27 Aralık'ta Barcelona Kulübünde basına tanıtılacağı açıklandı.

Öte yandan, İspanyol basını, Barcelona'nın sezon sonuna kadar Murillo'yu kiralama bedeli olarak Valencia'ya 2 milyon avro ödeyeceğini yazdı.

26 yaşındaki Murillo, 2017 Ağustos ayında İtalya'nın Inter takımından Valencia'ya transfer olmuştu.

  1. 20.12.2018 23:48
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