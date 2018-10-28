Sevilla, Serdar Gürler'li Huesca'yı 2 golle geçti
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında Sevilla, Huesca'yı 2-1 yendi.
Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda Serdar Gürler'li Huesca'yı konuk etti.
İki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Mücadelenin 65. ve 78. dakikalarında Pablo Sarabia'nın kaydettiği gollerle Sevilla, rakibi karşısında 2-0 üstünlüğü yakaladı.
90+3'te Jorge Pulido'nun golüyle Huesca, farkı bire indirdi ve karşılaşma 2-1 Sevilla'nın üstünlüğü ile sona erdi.
Sevilla, bu skorla puanını 19'a çıkarken ligde de üçüncülüğe yükseldi. Ligin son sırasındaki Huesca ise 5 puanda kaldı.
SERDAR GÜRLER, 64 DAKİKA OYUNDA KALDI
İlk 11'de sahaya çıkan Serdar Gürler, 64 dakika oyunda kaldı.
Sahadan galip ayrılan Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Kasım'da Akhisarspor'la deplasmanda karşılaşacak.
İspanya temsilcisi, 25 Ekim'de oynanan ilk maçta Akhisarspor'u 6-0 mağlup etmişti.
- 29.10.2018 01:05
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Toplam 3
Yorum
Toros Terim farkı yok o zaman iyi oyuncuları derval hazırlamış İtalya’dan kovulduğunu Abdülkerim tv kanalından duyurdu öğrenmiş olduk.
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Galatasaray ve Fenerbahçe derbiye moralsiz gidiyor
Toplam 2
Yorum
ARTIZ FATIH DEFOL! UA'nin patron'u Fatih. Takimi bitirdin hep zeytinyaglik yaptın yetti artık DEFOL GIT.
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Toplam 9
Yorum
KOÇ DEFOLLLLLL Koskoca FENERBAHÇE zengin'in hobisi oldu! Babası BJK'nin en büyük destekçisi bu da KÖSTEBEK. AZIZ BASKAN BIZI AFFFET.
Sevilla, Serdar Gürler'li Huesca'yı 2 golle geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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