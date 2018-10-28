Sevilla, Serdar Gürler'li Huesca'yı 2 golle geçti – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    Sevilla, 'li Huesca'yı 2 golle geçti

    Sevilla, <a href="/index/serdar-gurler?id=bc017ca9-ea16-4370-a8f2-61bfde0fa531" class="" rel="tag">Serdar Gürler</a>'li Huesca'yı 2 golle geçti

    1. Futbol Ligi'nin () 10. haftasında Sevilla, Huesca'yı 2-1 yendi.

    Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda 'li Huesca'yı konuk etti.

    İki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

    Mücadelenin 65. ve 78. dakikalarında Pablo Sarabia'nın kaydettiği gollerle Sevilla, rakibi karşısında 2-0 üstünlüğü yakaladı.

    90+3'te Jorge Pulido'nun golüyle Huesca, farkı bire indirdi ve karşılaşma 2-1 Sevilla'nın üstünlüğü ile sona erdi.

    Sevilla, bu skorla puanını 19'a çıkarken ligde de üçüncülüğe yükseldi. Ligin son sırasındaki Huesca ise 5 puanda kaldı.

    SERDAR GÜRLER, 64 DAKİKA OYUNDA KALDI
    İlk 11'de sahaya çıkan , 64 dakika oyunda kaldı.

    Sahadan galip ayrılan Sevilla, Avrupa Ligi'nde 8 Kasım'da Akhisarspor'la deplasmanda karşılaşacak.

    temsilcisi, 25 Ekim'de oynanan ilk maçta Akhisarspor'u 6-0 mağlup etmişti.

    1. 29.10.2018 01:05
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