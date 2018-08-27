Valencia, Guedes'i transfer etti – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    , Guedes'i etti

    Valencia, Guedes'i transfer etti

    'nın ekibi, 'nın Saint-Germain () takımından Portekizli milli futbolcu Gonçalo Guedes'i renklerine bağladı.

    'nın ekibi, 'nın Saint-Germain () takımından Portekizli milli futbolcu Gonçalo Guedes'i renklerine bağladı.

    Valencia Kulübü, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Guedes'in transferi konusunda PSG ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

    Fransa basınında, Valencia'nın Guedes'in transferi için PSG'ye bonuslar dahil olmak üzere 50 milyon avro ödeyeceği öne sürüldü.

    Kariyerine ülkesinin takımında başlayan Guedes, geçen yıl olduğu PSG'de forma şansı bulamamış ve Valencia'ya kiralanmıştı. Geçen sezon Valencia formasıyla 38 maça çıkan Guedes, 6 gol attı ve 11 asist yaptı.

    1. 28.8.2018 00:16
    2. Güncelleme: 28.8.2018 00:17
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