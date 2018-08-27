İspanya'nın Valencia ekibi, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından Portekizli milli futbolcu Gonçalo Guedes'i renklerine bağladı.
İspanya'nın Valencia ekibi, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından Portekizli milli futbolcu Gonçalo Guedes'i renklerine bağladı.
Valencia Kulübü, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Guedes'in transferi konusunda PSG ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Fransa basınında, Valencia'nın Guedes'in transferi için PSG'ye bonuslar dahil olmak üzere 50 milyon avro ödeyeceği öne sürüldü.
Kariyerine ülkesinin Benfica takımında başlayan Guedes, geçen yıl transfer olduğu PSG'de forma şansı bulamamış ve Valencia'ya kiralanmıştı. Geçen sezon Valencia formasıyla 38 maça çıkan Guedes, 6 gol attı ve 11 asist yaptı.
- 28.8.2018 00:16
- Güncelleme: 28.8.2018 00:17
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
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Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
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