Enes Ünal Valladolid'e kiralandı
- 19.8.2018 14:45
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Ayew hayalet gibi
Toplam 1
Yorum
karado 1 adam geçse dişimi kıracam.
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Bu kadro nasıl oturacak hoca
Toplam 1
Yorum
karado bugünkü gibi.oturacaklar.
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Başkan Gevrek, Ali Koç ve yöneticilerini ağırladı
Toplam 1
Yorum
Gerekeni yap Başkanım takım çok iyi dil gerekeni yap yoksa bu sene çok ama çok maçları kaybedecez.
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