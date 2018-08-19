Enes Ünal Valladolid'e kiralandı – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Valladolid'e kiralandı

    Enes Ünal Valladolid'e kiralandı

    Villarreal'de top koşturan milli futbolcu , Valladolid'e kiralandı.

    'in yeni adresi belli oldu. ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Enes Ünal, La Liga'da mücadele eden bir başka ekip olan Valladolid'e kiralandı.
    1. 19.8.2018 14:45
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