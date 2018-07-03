Real Madrid PSG'li Neymar'la ilgili iddialara tepki gösterdi
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
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    İspanyol ekibi 'den tepkisi!

    İspanyol ekibi Real Madrid'den Neymar tepkisi!

    İspanyol ekibi , için 'ye teklifi bulundukları yönündeki iddialara tepki gösterdi. Tepkinin odağında ise İspanyol devlet televizyonu var...

    devlet televizyonu TVE, pazartesi akşamı yaptığı yayında 'in için 'ye teklifinde bulunduğu ve bu teklifin de 310 Milyon Euro olduğu iddia etmişti. Bu haber sonrasında başta İspanya'da olmak üzere birçok yerde Real Madrid ile Neymar yakınlaşması yazıldı.

    TVE'nin bu haberine ise Real Madrid tarafından tepki geldi.

    'nın eski yıldızı Neymar'a yönelik bir teklifte bulunulmadığını açıklayan La Liga devi, "TVE tarafından ortaya atılan, Real Madrid'in Neymar için PSG'ye teklifte bulunduğu yönündeki haber, apaçık bir yalandır. Real Madrid böyle bir teklifte bulunmamıştır." şeklinde konuştu.

    Açıklamada, bir kamu kanalı olan TVE'nin böyle bir haber yapmasına şaşırıldığı da belirtildi.

    "Real Madrid, söz konusu taraflardan herhangi biriyle iletişime geçildiği takdirde kolaylıkla doğru olmadığı öğrenilebilecek olan bu bilginin, İspanya devlet televizyonu tarafından yayınlanmış olmasını şaşkınlıkla karşılamaktadır."

    Neymar, 2017 yazında Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesiyle transfer olmuş ve futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olmuştu.

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    1. 3.7.2018 15:02
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