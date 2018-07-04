Real Madrid, Kylian Mbappe’yi yalanladı
İspanyol devi Real Madrid, Fransız ekibi PSG’de forma giyen yıldız futbolcu Kylian Mbappe ile ilgili transfer girişiminde bulunmadıklarını açıkladı.
Fransa Milli Takımı ile Rusya'daki FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden genç futbolcu, 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.
- 4.7.2018 15:41
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Toplam 3
Yorum
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Toplam 14
Yorum
aykut... Aykut ile cocu'nun çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Tek fark aykuta karşı oluşuturulmuş ön yargı idi. Hem aykuta bir yere gitmebekle denmiş
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Toplam 4
Yorum
telefonda sormadan mı gitmiş... telefon açılır ve sorulur ön görüşme yapılır... sonra gidilir benim bildiğim... gitti o kadar otel parası yol masrafı... kaldı ki abdurrahim
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