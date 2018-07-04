Real Madrid, Kylian Mbappe’yi yalanladı – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , ’yi yalanladı

    Real Madrid, Kylian Mbappe’yi yalanladı

    İspanyol devi , Fransız ekibi ’de forma giyen yıldız futbolcu ile ilgili girişiminde bulunmadıklarını açıkladı.

    forması giyen Fransız futbolcu için basınında müthiş bir iddia ortaya atılmıştı. Buna göre İspanyol ekibi , Mbappe'yi etmek için bonservis olarak 272 milyon Euro ödeyecekti. Madrid temsilcisi konuyla ilgili resmi internet sitesinden açıklama yaptı ve bu haberleri yalanladı. Yapılan açıklamada Mbappe için transfer girişiminde bulunulmadığı belirtildi.

    Fransa ile 'daki 'nda mücadele eden genç futbolcu, 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.
    1. 4.7.2018 15:41
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