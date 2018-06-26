Avrupa’da yılın takası

Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid, gelecek sezonun kadrosu için harekete geçti. İspanyol basını, uzun süredir Bayern Münih'ten ayrılacağı iddia edilen Robert Lewandowski'nin Madrid'e geleceğini yazdı. Polonyalı golcüyü kadrosuna katmayı hedefleyen Real Madrid'in bu transferde Alman ekibine Modric'i de takas önerdiği ileri sürüldü. Geçtiğimiz sezon B.Münih ile 48 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 40 gol attı. Yıldız futbolcu, Dünya Kupası'nda ise henüz gol sevinci yaşayamadı.