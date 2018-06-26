Avrupa’da yılın takası
Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid, gelecek sezonun kadrosu için harekete geçti.
Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid, gelecek sezonun kadrosu için harekete geçti. İspanyol basını, uzun süredir Bayern Münih'ten ayrılacağı iddia edilen Robert Lewandowski'nin Madrid'e geleceğini yazdı. Polonyalı golcüyü kadrosuna katmayı hedefleyen Real Madrid'in bu transferde Alman ekibine Modric'i de takas önerdiği ileri sürüldü. Geçtiğimiz sezon B.Münih ile 48 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 40 gol attı. Yıldız futbolcu, Dünya Kupası'nda ise henüz gol sevinci yaşayamadı.
- 26.6.2018
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UEFA'dan Galatasaray'a şok! Karar yeniden gözden geçirilecek
Toplam 6
Yorum
hans ALi KOC "UEFA S.LigI sponsoru SiKAYET ETTi " Milan isi gücü yok gsyi sikayet edecek ?HADi ordan
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Janssen Galatasaray'a teklif edildi
Toplam 1
Yorum
komik Çok güldüm çook
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İspanya lider Portekiz ikinci
Toplam 1
Yorum
Boşnak İspanya hakeme dua etsin. Rezilliğin daniskasi.yazıkkkkkkkk.........
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