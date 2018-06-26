Avrupa’da yılın takası – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
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    Avrupa’da yılın takası

    Avrupa’da yılın takası

    Şampiyonlar Ligi Şampiyonu , gelecek sezonun kadrosu için harekete geçti.

    Şampiyonlar Ligi Şampiyonu , gelecek sezonun kadrosu için harekete geçti. İspanyol basını, uzun süredir 'ten ayrılacağı iddia edilen 'nin Madrid'e geleceğini yazdı. Polonyalı golcüyü kadrosuna katmayı hedefleyen 'in bu transferde Alman ekibine Modric'i de takas önerdiği ileri sürüldü. Geçtiğimiz sezon B.Münih ile 48 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 40 gol attı. Yıldız futbolcu, 'nda ise henüz gol sevinci yaşayamadı.

    1. 26.6.2018
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