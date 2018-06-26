Necmi Çoban Turgutlu’da – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Turgutlu’da

    <a href="/index/necmi-coban?id=bf70cac3-3fd8-4ace-98e8-758e35ff6bcb" class="" rel="tag">Necmi Çoban</a> Turgutlu’da
    3. Lig temsilcisi Turgutluspor dış transferde kadrosuna 25 yaşında ki sağ kanat oyuncusu 'ı renklerine kattı. Yozgatspor'da profesyonel olan daha sonra Sorgun Belediyespor, Adliyespor ve son olarak da Payasspor formalarını giydi.
    1. 26.6.2018
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