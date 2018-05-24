Dünyanın en ünlü 100 sporcusu

ESPN, spor analiz ekibinin çalışmasıyla 68 ülkeden 600 sporcu arasından en ünlü 100 oyuncuyu seçti. Araştırmada sporcuların Google'da aranma hacimleri, sosyal medya takipçileri ve kazançları baz alındı. İşte Lebron James'ten Cristiano Ronaldo'ya spor dünyasının en ünlü isimlerinin yer aldığı liste...



100. Sania Mirza