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Neymar, Meksika maçı sonrası sosyal medyada alay konusu oldu

Daha önce de defalarca eleştiri oklarının hedefi haline gelen Neymar, Meksika maçı sonrası da tepkilerden kurtulamadı.

Giriş Tarihi: 03.07.2018 14:58
Neymar, Meksika maçı sonrası sosyal medyada alay konusu oldu

Brezilya'nın Meksika'yı 2-0 yenerek çeyrek finale kaldığı karşılaşmada nefes kesen mücadele kadar Neymar'ın sahada sergilediği sakatlık numaraları da konuşuldu.

Sosyal medyada taraftarların sert bir şekilde eleştirdiği Neymar için Meksika Teknik Direktörü Juan Carlos Osori ise maç sonrası "Futbolu adam gibi oynamak gerek. Bu sporda mücadele var. Futbolda bu kadar şaklabanlığın yeri yok. Futbol adına utanç verici bir durum. Bir oyuncu yüzünde onca zaman harcandı" açıklaması yapmıştı.

Zorlu maçın ikinci devresinde bir pozisyon sonrası Neymar yerde kalmış, hakem Brezilya lehine faul düdüğünü çalmıştı.

Oyunun durduğu anda Meksikalı oyuncu Miguel Layun, Neymar'ın ayakları arasındaki topu almaya çalışınca Brezilya'nın yıldızı yerde kıvranmaya başlamıştı.

Taraftarlar da Neymar'ın bu hareketlerini ucuz oyunculuğa benzeterek sert eleştirilerde bulundu.

İngiltere'de yayın yapan spor radyo kanalı Talk Sport, Meksikalı taraftarların Neymar taklitlerini derledi.

İşte sosyal medyada Neymar'ı tiye alan görüntü ve fotoğraflar...

Kızgın Meksika taraftarından Neymar taklidi


Neymar köpek olsaydı
Neymar'ın Meksika maçındaki performans özeti
Neymar'a dokunduğunda...
Meksikalı taraftarlara göre Neymar'ın oyunculuk kalitesi...

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Murat Murat

Muharrem İnce den Yaşar Okuyan dan daha delikanlı.Sözünü tutmuş helal olsun..

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evet2
hayır0
cevapla 03.07.2018 16:27
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