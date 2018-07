Neymar, Meksika maçı sonrası sosyal medyada alay konusu oldu

Brezilya'nın Meksika'yı 2-0 yenerek çeyrek finale kaldığı karşılaşmada nefes kesen mücadele kadar Neymar'ın sahada sergilediği sakatlık numaraları da konuşuldu.

Sosyal medyada taraftarların sert bir şekilde eleştirdiği Neymar için Meksika Teknik Direktörü Juan Carlos Osori ise maç sonrası "Futbolu adam gibi oynamak gerek. Bu sporda mücadele var. Futbolda bu kadar şaklabanlığın yeri yok. Futbol adına utanç verici bir durum. Bir oyuncu yüzünde onca zaman harcandı" açıklaması yapmıştı.

Zorlu maçın ikinci devresinde bir pozisyon sonrası Neymar yerde kalmış, hakem Brezilya lehine faul düdüğünü çalmıştı.

Oyunun durduğu anda Meksikalı oyuncu Miguel Layun, Neymar'ın ayakları arasındaki topu almaya çalışınca Brezilya'nın yıldızı yerde kıvranmaya başlamıştı.

Taraftarlar da Neymar'ın bu hareketlerini ucuz oyunculuğa benzeterek sert eleştirilerde bulundu.

İngiltere'de yayın yapan spor radyo kanalı Talk Sport, Meksikalı taraftarların Neymar taklitlerini derledi.

İşte sosyal medyada Neymar'ı tiye alan görüntü ve fotoğraflar...



Kızgın Meksika taraftarından Neymar taklidi

Angry Mexico fans give their impressions of Neymar ???? #WorldCup | #TSWorldCup pic.twitter.com/Wxkiw1WeKr

If Neymar was a dog... ?? pic.twitter.com/q23YbrTDyG

Neymar's highlights from the Mexico game: pic.twitter.com/RzoiRUD3iu

When you touch Neymar #BRAMEX pic.twitter.com/0TA27VDLRe

*mexicans*

neymar is such a bad actor



also mexicans: pic.twitter.com/feaw4RjKX3