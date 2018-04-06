Villarreal'de ayın futbolcusu Enes Ünal
Milli futbolcu Enes Ünal, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Villarreal'de mart ayı değerlendirmesinde ayın oyuncusu seçildi
Villarreal kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Enes Ünal'ın ayın futbolcusu seçildiği belirtildi.
Villarreal'in geçen ay Girona ve Atletico Madrid maçlarında oyuna sonradan giren milli futbolcu, performansıyla göz doldurmuştu.
Enes Ünal özellikle Atletico Madrid karşılaşmasında takımı 1-0 yenik durumdayken 74. dakikada oyuna girerek attığı 2 golle galibiyeti getiren isim olmuştu.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:22
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Toplam 15
Yorum
bjk kim aldı.terim. parasını o versin
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gfb hımmmm ok!!!! Roben'de reklamda oynayacak mı? Yandex kesin 40 milyonunu verir. FB için uyku saati devrede herhalde.
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"Gol atarsam sevinmeyeceğim"
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POYRAZ Sevinme evladım sevinme seneye dolarlar çil çil cebine girecek nasıl olsa sahaya çık kaleden kaleye kaç adım onu say Fikret e yakışırsın.
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