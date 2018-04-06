Villarreal'de ayın futbolcusu Enes Ünal – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Villarreal'de ayın futbolcusu

    Villarreal'de ayın futbolcusu Enes Ünal

    Milli futbolcu , () ekiplerinden Villarreal'de mart ayı değerlendirmesinde ayın oyuncusu seçildi

    Villarreal kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'ın ayın futbolcusu seçildiği belirtildi.

    Villarreal'in geçen ay Girona ve maçlarında oyuna sonradan giren milli futbolcu, performansıyla göz doldurmuştu.

    Enes Ünal özellikle Atletico Madrid karşılaşmasında takımı 1-0 yenik durumdayken 74. dakikada oyuna girerek attığı 2 golle galibiyeti getiren isim olmuştu.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:22
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