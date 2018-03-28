Barcelona’da geri sayım
İspanyol basını, Barcelona'nın Antoine Griezmann ile her konuda anlaştığını iddia etti.
İspanyol basını, Barcelona'nın Antoine Griezmann ile her konuda anlaştığını iddia etti. Atletico Madrid ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Fransız futbolcunun bonservisi için 100 milyon euro ödeyeceği ileri sürülen Katalan ekibinin, sezonun sona ermesinin ardından kamuoyuna açıklama yapacağı belirtildi.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:50
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