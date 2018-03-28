Barcelona’da geri sayım – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    ’da geri sayım

    Barcelona’da geri sayım

    İspanyol basını, 'nın ile her konuda anlaştığını iddia etti.

    İspanyol basını, 'nın ile her konuda anlaştığını iddia etti. ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Fransız futbolcunun bonservisi için 100 milyon euro ödeyeceği ileri sürülen Katalan ekibinin, sezonun sona ermesinin ardından kamuoyuna açıklama yapacağı belirtildi.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:50
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