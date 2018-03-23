Griezmann'dan transfer için sok tarih!
Transfer döneminin gözdesi Antoine Griezmann, Dünya Kupası'ndan önce karar vereceğini söyledi.
Atletico Madrid'in yıldız oyuncusu Antoine Griezmann'ın adı Barcelona ile anılmaya devam ediyor.
Griezmann, Fransa Milli Takımı'nın Kolombiya ve Rusya oynayacağı hazırlık maçları öncesinde geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, "Önümüzdeki sezon nerede olacağım bu yaz Dünya Kupası'ndan önce belli olacak." dedi.
Önümüzdeki aylarda geleceği hakkında daha net bilgiler olacağını belirten 27 yaşındaki golcü, "Rusya'ya transfer endişesi olmadan seyahat etmek" istediğini söyledi.
İspanya basınında yer alan haberlere göre; Madrid kulübünün CEO'su Miguel Angel Gil Marin, Griezmann'ı takımda tutmak için yılda 20 milyon Euro'luk bir teklif hazırlayacağı belirtiliyor.
Atletico ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Griezmann için Barcelona 100 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu konuşuluyor.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 20:35
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Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Toplam 10
Yorum
Kara Kartalim Oyle cok kotu futbolcu degil sadece biraz yavas ti. Kilo kaybetse super olurdu
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Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Toplam 10
Yorum
Kara Kartalim Oyle cok kotu futbolcu degil sadece biraz yavas ti. Kilo kaybetse super olurdu
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Beşiktaş Arap Messi'nin peşinde
Toplam 4
Yorum
Kara Kartalim Arap Messi harika ama bizim super lig de oynayamaz Cunku Turkiyede ki sert oyun futbol kariyerini bitirir, yazik olur daha genc
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