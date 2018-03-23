Griezmann'dan transfer için sok tarih! – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Griezmann'dan transfer için sok tarih!

    Griezmann'dan transfer için sok tarih!

    Transfer döneminin gözdesi , 'ndan önce karar vereceğini söyledi.

    'in yıldız oyuncusu 'ın adı Barcelona ile anılmaya devam ediyor.

    Griezmann, Fransa Milli Takımı'nın Kolombiya ve Rusya oynayacağı hazırlık maçları öncesinde geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, "Önümüzdeki sezon nerede olacağım bu yaz 'ndan önce belli olacak." dedi.

    Önümüzdeki aylarda geleceği hakkında daha net bilgiler olacağını belirten 27 yaşındaki golcü, "Rusya'ya transfer endişesi olmadan seyahat etmek" istediğini söyledi.

    İspanya basınında yer alan haberlere göre; Madrid kulübünün CEO'su Miguel Angel Gil Marin, Griezmann'ı takımda tutmak için yılda 20 milyon Euro'luk bir teklif hazırlayacağı belirtiliyor.

    Atletico ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Griezmann için Barcelona 100 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu konuşuluyor.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 20:35
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